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王俐人是美名校學霸！曾任莊敬高職英文老師　網驚：為扛債豁出去

王俐人曾在節目上曝拍全裸廣告試鏡內幕。（翻攝自微博、YouTube＠吃瓜第一排）

▲王俐人曾在節目上曝拍全裸廣告試鏡內幕。（翻攝自微博、YouTube＠吃瓜第一排）

圖文／鏡週刊

49歲王俐人25日以特別嘉賓身分登上SWAG，穿上絲質情趣睡衣讓男優按摩身體，大尺度畫面掀起關注，不過有網友相當不以為意，挖出王俐人僅遮三點的性感寫真，直呼昔日王俐人尺度更大，如今也只是本色演出，如今王俐人曾在節目上曝拍全裸廣告試鏡內幕也跟直著曝光了。

王俐人曾在節目《麻辣天后傳》透露，當年原本是拍試鏡汽車廣告，意外被被攝影師看中，因此臨時改拍全裸洗髮精廣告，拍攝過程中她一絲不掛，只能靠長髮巧妙遮胸前兩點，以及用手遮掩重要部位，最後成果在國際上頗受好評，不過由於當年時代保守，無奈在台灣因文化差異，無法成為話題。

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王俐人20年前就曾拍過超大尺度寫真。（翻攝自flickr＠Danny Sung台北藍色小貓）

▲王俐人20年前就曾拍過超大尺度寫真。（翻攝自flickr＠Danny Sung台北藍色小貓）

事實上，王俐人隨家人移民美國，從小在國外長大，擁有哥倫比亞大學研究所的高學歷，主修英文、副修心理學，可說是學霸高材生。返台後王俐人曾在莊敬高職擔任英文老師，並因緣際會踏入演藝圈參演《麻辣鮮師》走紅，其中鬧得沸沸揚揚的戀情，就是與5566前成員王紹偉傳過誹聞。相關消息曝光，掀起大票網友在各大社群討論，不少網友也驚呼，「沒想到曾經是英文老師欸」、「明明形象很有氣質但是為了扛債務就這樣豁出去了」、「不知道她怎麼了，以前是氣質美女路線」。

另據《鏡報》報導，王俐人日前受訪，坦言早在20年前就曾拍性感寫真，下個月即將50歲的她，不排斥為50歲的自己做個美麗的紀念，想拍一個「性感夢幻公主系列」的寫真集。


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