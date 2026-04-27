王俐人遭批體無完膚　李明川逆風力挺「不然你咬我啊！」

記者葉文正／台北報導

王俐人過年後至今幾乎沒有通告，在「我要活下去」的前提下，不僅激凸賣吹風機，也上了成人平台SWAG與AV男優AV女優互動，部分人士甚至認為她已經「沉淪」、「為何不貼胸貼」等言論，不過演藝圈好友李明川：「她沒收入，還是在為弱勢奔波，你們知道嗎？不然你咬我啊！」

▲王俐人近日遭遇毀譽參半。（圖／SWAG提供）

李明川忍不住氣憤，在臉書發文表示：「我不懂耶～都2026年了!!!! 王俐人怎麼了嗎 ?你們只看到媒體標題『激凸』」、『直播賣肉』blah blah，那你們知道她有陣子沒有通告，甚至幾乎沒有收入，但她一樣默默在為『弱勢』奔波？光這點就贏了大半藝人。」

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▲李明川力挺王俐人。（圖／翻攝臉書）

李明川力挺王俐人，「雖然我沒能力幫她「找工作」～（金牛脾氣硬也不肯求援）但她開口要我幫忙募款或站台，我都是二話不説，我們不是那種約吃飯聊天的朋友，但我認定她是我朋友，所以當我看到網友的各種批評指教，我替Lisa感到不捨，這幅是我2018年畫給她當生日禮物，主題是「圓」因為我知道她不夠圓滑，不夠圓融，甚至死腦筋不懂變通。」

▲李明川希望王俐人更圓融。（圖／翻攝臉書）

李明川感嘆：「娛樂圈最不能打開的潘朵拉盒子就是『形象』兩個字，只是～都什麼年代了？難道不能有更多元的形象？總之這次我依然站隊在朋友這邊，不然你咬我啊～（壞笑）。」