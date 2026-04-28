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林志玲遭小S逼問房事！罕談與AKIRA婚後6年轉變　同住公婆煮三餐曝日常

記者孟育民／台北報導

東森綜合台《小姐不熙娣》首度邀請林志玲作客，並找來蔡康永與小S合體主持，「康熙」組合再現掀起滿滿回憶殺。小S依舊火力全開，直接拋出辛辣問題，問林志玲「最後一次%%%是什麼時候？」對此，林志玲展現一貫高EQ回應，表示有了小朋友後，生活重心自然會有所調整，「我覺得有小朋友就會放在最前面，夫妻之間還是要有肢體接觸，不一定要到那個程度。」她也分享，自己平時會盡量每天對老公和孩子說「我愛你」，用更日常的方式維繫感情。

▲▼小S徐熙娣（左）合體林志玲（右）登《小姐不熙娣》 。（圖／東森綜合台提供）

▲小S、蔡康永逼問林志玲婚後生活 。（圖／東森綜合台提供）

林志玲2019年嫁給小7歲的日本「放浪兄弟」成員AKIRA後育有一子，結婚至今6年，鮮少公開談及婚後生活。她坦言，當了媽媽之後確實與原本想像有所不同，「會失去很多夫妻可以相處的時間。」節目中，小S也好奇詢問AKIRA是否偏向大男人主義，林志玲笑說，老公其實比較屬於新世代型，「沒有大家想像中那麼大男人，但還是會有一些自己的堅持。」她也透露，AKIRA不僅願意分擔照顧孩子的責任，也相當支持她持續投入工作，讓她在家庭與事業之間能取得平衡。

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▲▼小S徐熙娣（左）合體林志玲（右）登《小姐不熙娣》 。（圖／東森綜合台提供）

▲小S、林志玲互動逗趣 。（圖／東森綜合台提供）

如今林志玲與公婆同住，她透露，剛開始相處時，婆家人生活習慣較為拘謹，例如私下見面一定會化好妝，對於過於親密的肢體接觸也較為保守。對此，她坦言自己身為外地人，本就有原本的生活方式，「我希望可以慢慢打開他們的心胸，讓他們覺得這樣也是可以的。」林志玲婚後幾乎全職持家，剛好遇到疫情，還會每天料理三餐，此舉也讓蔡康永直呼不可思議。

▲▼小S徐熙娣（左）合體林志玲（右）登《小姐不熙娣》 。（圖／東森綜合台提供）

▲林志玲有問必答。（圖／東森綜合台提供）

談到家庭日常，她表示老公AKIRA幾乎每天傍晚五、六點就會回家陪伴孩子，一起吃晚餐，晚上九點則陪著兒子入睡，生活規律而單純。蔡康永聽聞後笑問，夫妻之間是否會坦白說「另一半去工作反而鬆一口氣？」對此她笑回：「沒有講出來，內心。」並透露自己過去曾在意老公海外工作沒有帶上她，如今心境已轉變，「現在反而覺得，有一點自己的空間也不錯。」

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