快訊／粿王外遇判賠百萬！　范姜彥豐家庭破碎發聲：加害者應反省

記者孟育民／台北報導

藝人王子與粿粿捲入婚外情風波，被范姜彥豐提告侵害配偶權並求償100萬元。士林地院今（28日）稍早宣判，王子和粿粿須賠償范姜100萬，判決書也將公開，但依法並不會揭露當事人姓名。對此，范姜彥豐透過律師也發聲了！

▲范姜彥豐發聲。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang、meigo.c）

范姜彥豐主張，粿粿和王子自2025年4月赴美國遊玩返台後，就有「超乎一般朋友間社交應有界線」的交往，並有逾矩的行為，甚至毫不避諱讓周遭親友知道他倆的關係親密，共同侵害配偶權，對兩人連帶求償100萬元及法定遲延利息。

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判決結果今出爐，稍早范姜透過律師聲明指出，本案獲得法院全面勝訴的認定，對整起事件具有重大意義。透過判決確認責任歸屬，也盼相關當事人能深刻反省，並強調「家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補」。

范姜彥豐也在聲明中表達，感謝司法機關的審理與判決，以及媒體與社會大眾的關心與支持。他並表示，後續仍有其他相關訴訟，未來將持續面對與努力。

謹代本所當事人范姜彥豐先生聲明如下：

配偶權一案法院的全面勝訴認證，對整起事件意義重大。藉由判決的公開認證責任歸屬，也盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省：家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。由衷感謝司法的明察與判決，感謝各位媒體朋友及社會大眾的關心與聲援，後續雖然還有其他的訴訟，但我會繼續加油的。