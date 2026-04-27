王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變　最後合照是1年前

記者田暐瑋／綜合報導

49歲女星王俐人25日以特別嘉賓身分登上SWAG，穿上絲質情趣睡衣讓男優按摩身體，隔天改以「雙人瑜伽教學」的形式登場，大尺度畫面引發熱議，然而有網友開始關注她的婚姻狀況，小7歲的丈夫林琮軒的反應也備受關注。

▲王俐人SWAG第二戰。（圖／記者孟育民攝）

王俐人與丈夫林琮軒目前處於分居狀態，主要原因是林琮軒長期在大陸拍戲，兩人選擇互相尊重彼此的私人空間，如今她跨足SWAG，林琮軒26日PO出一張身穿古裝戲服的照片，寫道：「這是我穿過最重的鎧甲，三國防彈背心，比我鶴唳華亭的還重。」卻未對妻子直播一事多加回應，引發外界猜測夫妻5年婚姻是否出現裂痕。

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▲林琮軒和王俐人的婚姻狀況備受關注。（圖／翻攝自臉書）



此外，有網友挖出疑似林琮軒的抖音帳號，驚見帳號中出現「我愛中國」的字樣，但也有人懷疑該帳號更新次數少，可能並非他本人帳號。王俐人此次進軍SWAG，也帶來諸多爭議。面對外界質疑，王俐人則大方表示就愛穿著清涼，「奶是我的，我要給誰看是我的權利！」

王俐人目前與林琮軒分居，林琮軒進軍大陸影劇圈，最近一次公開與王俐人的合照是在2024年8月，距今已超過一年，因而引發婚變傳言，談到為何會決定上SWAG，她坦言最大的遺憾是在年輕時沒有更勇敢呈現自己，「誰不缺錢、誰不辛苦？每個人都用自己的方式努力生活，我沒有搶也沒有偷，我做得正、賺得正。」