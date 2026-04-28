王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」：先讓我舒服才讓你舒服

記者田暐瑋／綜合報導

49歲女星王俐人近日跨足成人直播平台，大膽造型及互動方式成功吸引外界關注，直播中驚吐「做瑜伽比做愛累」，並大方自爆床事標準就是「你先讓我舒服，我才能讓你舒服」，坦率作風引發網友兩極評價，有人讚賞她的勇敢，也有人質疑尺度過大。

王俐人第二場直播中以示範瑜珈為主，對於和老公之間的關係，她直言自己是「 I’m taken（已經有對象）」，粉碎婚變傳言，接著自爆過去發生性關係的人數「10根手指頭數得出來」，平常的幻想對象是好萊塢男星強尼戴普，更笑說：「做瑜伽比做愛累。」言談辛辣直白。

▲王俐人與老公林琮軒。（圖／緯來戲劇台提供）



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隨著直播話題延燒，王俐人早年的出道經歷也再度引發討論，2019年上節目《麻辣天后傳》分享自己返台後被星探發掘，原本是試鏡汽車廣告，卻因攝影師賞識而被推薦參與另一支全裸的洗髮精廣告，但礙於台灣當時社會風氣保守，並未真正引起轟動。如今她勇敢做自己，不少人對她近50歲仍保持良好身材表示驚嘆，紛紛留言「接近50歲還能這樣已經滿分」、「很敢也很有自信」。

面對外界酸民評論，她也在正面回應，「大家都很辛苦，今天我們是做娛樂，請不要給大家不好的感受。」她直言自己現在更清楚要愛自己、活出自己，「不是有人逼我穿這樣賣吹風機，阿姨平常就是穿這樣，我在家就喜歡穿著清涼，不喜歡就不要看，喜歡就說些正面的事情，不要一邊看一邊酸，說奶都垂成這樣，我覺得沒必要，我們活在世界上要多做一點好事 。」

▲王俐人。（圖／翻攝自Facebook／王俐人）

