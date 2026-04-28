三上悠亞被拍「0偽裝吃度小月」逛大稻埕碼頭！一轉身…超兇身材現形

記者潘慧中／綜合報導

日本人氣女神三上悠亞2023年8月宣布引退AV界後，2025年底證實加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，令許多台灣粉絲又驚又喜。近日格外引起討論的是，她上傳了一系列造訪美食名店度小月的照片，至今已吸引3.6萬人按讚！

▲三上悠亞造訪美食名店度小月。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



照片中，可以看到三上悠亞身著一襲藕粉色長洋裝，相當映襯她的膚色，肩帶滑落的設計格外襯托出漂亮的肩頸線條，合身布料包覆出渾圓胸型和纖細腰身。

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▲三上悠亞品嘗擔擔麵。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



三上悠亞不只造訪了度小月，「在台灣吃的擔擔麵，店員人很親切，味道也很棒」，還順路去大稻埕碼頭欣賞夜景，完全沒有偽裝的畫面曝光後，讓不少粉絲直呼好想巧遇！

▲三上悠亞還逛了大稻埕碼頭。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



事實上，三上悠亞曾以「限定啦啦隊」身分，短暫加入夢想家應援，到了後來，她直接以正式啦啦隊員之姿加入夢想家。對於選擇「25號」為啦啦隊背號，她解釋是取其日文諧音「開心的笑」，希望帶給大家開心的笑容。