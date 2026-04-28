柯震東飛義大利秀隱藏技能「哼唱名曲」驚呆店員！被請喝酒又收禮

記者黃庠棻／台北報導

金馬、金鐘、台北電影獎演技獎大滿貫演員柯震東，在澳門拍攝的電影《我未許願先吹蠟燭》，預計2026下半年在台上映，第一波喜訊率先曝光，台灣時間26日晚間，本片於義大利烏迪內遠東國際影展風光進行世界首映，柯震東帥氣登台接受滿堂喝彩，他不但揚名國際，甚至在餐廳以義大利文的歌聲驚豔當地人，還因而被請客。

▲《我未許願先吹蠟燭》男主角柯震東登上義大利遠東國際影展。（圖／FEFF28提供）



《我未許願先吹蠟燭》在遠東影展首映後，現場觀眾反應熱烈，不僅表達高度喜愛且深受感動，柯震東及監製唐在揚、導演周鉅宏等主創團隊，發願帶著滿滿的感動與愛，將返台與更多觀眾分享這份共鳴。

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▲《我未許願先吹蠟燭》男主角柯震東登上義大利遠東國際影展。（圖／FEFF28提供）



柯震東在首映上說「我覺得粵語真的很難，為了這部電影我很努力去學，希望大家能享受這部電影。」導演周鉅宏表示「小時候很喜歡足球，夢想可以到義大利甲組聯賽踢球，結果後來發現沒有這個可能。長大一點發現這裡有個電影節，很常放亞洲電影，今天終於帶著台灣電影來到這裡，很開心！」

▲《我未許願先吹蠟燭》男主角柯震東登上義大利遠東國際影展。（圖／FEFF28提供）



監製唐在揚透露「3年前我第一次到烏迪內，認識了也是第一次到烏迪內的柯震東，我們那時說好一定要合作一部電影，回到台灣遇到了導演，這案子真的成了。烏迪內對我而言，是非常幸運的地方！」

▲《我未許願先吹蠟燭》男主角柯震東登上義大利遠東國際影展。（圖／FEFF28提供）



首映後的夜晚，柯震東與團隊在烏迪內聚餐，席間，男服務生送餐上桌時，隨口以義大利文哼唱著〈O Sole Mio〉（我的太陽），沒想到，柯震東也開心地跟著唱，而且還是唱義大利原文，就連鄰近其它桌的年輕人都十分驚訝，為何他會唱義大利文，酒保因為讚賞他唱得很好聽又會義大利文，立刻請他喝酒，甚至獻上棒棒糖搭建的樹塔當禮物。

▲《我未許願先吹蠟燭》男主角柯震東登上義大利遠東國際影展。（圖／FEFF28提供）



事後，監製也納悶柯震東為何會唱，他回答「小時候有教啊」，還講得出世界三大男高音之一帕華洛帝有唱過。監製以為他隨口亂說，再考他另兩位男高音是誰？他仍答出是多明哥及卡列拉斯，可見真的有關注。

▲《我未許願先吹蠟燭》男主角柯震東登上義大利遠東國際影展。（圖／FEFF28提供）



另外，監製唐在揚與導演周鉅宏在交流酒會遇上《國寶》導演李相日，雙方相互交流，巧的是《國寶》與《蠟燭》正好在同日接連放映，成為難得的緣分。

▲《我未許願先吹蠟燭》登上義大利遠東國際影展。（圖／FEFF28提供）



柯震東為本片敬業吃肥，前年12月他赴澳門拍攝新銳導演周鉅宏、胡錦筵新片，飾演來自台灣的「討債廢柴」志華，編導設定角色的作息及飲食不正常，體態應該「虛胖」。於是柯震東不忌口增胖，當時腰圍足足增加4吋，約增胖10公斤。

▲《我未許願先吹蠟燭》男主角柯震東登上義大利遠東國際影展。（圖／FEFF28提供）



對此，柯震東說「一開始覺得增肥對我來說很簡單，不過確實也花了不少時間與精力讓自己在短時間內增肥。尤其是宵夜，因為我平常的飲食其實很清淡也吃不多，為了維持該有的體態，能吃盡量吃！」

▲《我未許願先吹蠟燭》。（圖／華映娛樂提供）



電影《我未許願先吹蠟燭》講述澳門小女孩JoJo身懷籌碼，僱用了來自台灣的討債廢柴志華進賭場代賭，一大一小各懷鬼胎，展開一次相親相愛又相騙的老千行動。電影預計2026下半年在台上映。