男神心碎！吳彥祖被無情吐槽「爸爸根本不帥」　女兒只愛Stray Kids方燦

記者蕭采薇／台北—香港連線報導

好萊塢發展多年的男神吳彥祖，久違回歸香港影壇拍攝大片《寒戰1994》。他坦言一到片場看到熟悉的工作人員，就有種「回家」的舒服感。只是無數影迷心中的男神，在女兒眼中「根本不帥」，甚至輸給女兒的偶像－Stray Kids成員方燦。

▲吳彥祖久違回到香港拍戲，加入《寒戰1994》。（圖／華映提供、翻攝自訪問影片）



吳彥祖久違回歸港片！化身《寒戰1994》黑化反派

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這次他飾演性格內向卻極具野心的黑化反派，拋開年輕時外放的表演方式，挑戰更深層的內心戲。至於是否扛票房壓力？他灑脫表示自己已過了在意外在結果的階段，現在拍戲只看重過程與對手，只要享受當下就足夠了。

▲《寒戰1994》（左起）謝君豪、吳彥祖、劉俊謙與導演梁樂民，跨海接受台灣媒體訪問。（圖／翻攝自訪問影片）

愛女探班全無崇拜感！無情吐槽男神老爸「不帥」

為了讓吳彥祖安心拍戲，劇組老闆超貼心奉上兩張機票，讓他的老婆與女兒能飛來香港探班。原以為能在片場展現帥氣工作模樣讓女兒崇拜，沒想到吳彥祖卻苦笑爆料，女兒對他完全沒有濾鏡，「她完全不崇拜爸爸！完全不覺得我帥！」他甚至每天追問女兒自己帥不帥，卻總得不到想要的答案。

▲吳彥祖（左）雖然被女兒嫌棄不帥，但這次合作卻收服了「迷弟」劉俊謙（右）。（圖／翻攝自訪問影片）

吳彥祖笑稱，在女兒眼裡，他根本不是大眾認知的「男神吳彥祖」。他更透露女兒現在最迷的是韓國人氣男團「Stray Kids」成員方燦（Bang Chan）。面對世代交替，吳彥祖也幽默自嘲，以前遇到粉絲都會被喊「我看你的電影長大」，現在遇到年輕人，對方卻是說「我爸媽很喜歡你」，讓他深刻體會到年輕一代的心頭好早就換人了。