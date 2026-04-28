快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友：恭喜我嫁你，恭喜你娶我

記者田暐瑋／綜合報導

香港女星蔡卓妍（阿Sa）自從2023年結束與富二代石恆聰的戀情後，感情生活一直備受關注，2025年認愛年輕10歲的健身教練Elvis（林俊賢），穩交不到1年後，28日發文宣布結婚喜訊：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我。」

▲阿Sa結婚。（圖／翻攝自阿Sa微博）

阿Sa認愛才3個月就閃電結婚，28日公開兩人的婚紗照，一起對鏡頭秀出結婚對戒，她幸福寫道：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教，多謝大家的祝福。」事實上，她去年7月被拍到和健身教練Elvis出雙入對，今年1月正式認愛，並表示雙方家長已經見過面，彼此印象良好。

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當時兩人已經同居，阿Sa笑說：「拍拖就是這樣，沒有說快還是慢，重要的是彼此適合。」平時也受到Elvis的影響，自己迷上爬山，健康指數直線上升，且兩人感情穩定，幾乎沒有出現分歧。據悉，33歲的Elvis不只是健身教練，更是健身工作室的老闆，還當過不少藝人的私人教練，月收大約有40萬新台幣以上，平常作風很低調，常被拍到搭地鐵或在平價餐廳用餐，完全沒有闊氣派頭。

▲阿Sa結婚。（圖／翻攝自阿Sa微博）

