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劉俊謙變最強迷弟！深夜狂親吳彥祖禮物　羞喊：感覺像親到他

記者蕭采薇／台北—香港連線報導

香港新生代男神劉俊謙在《寒戰1994》中，挑戰詮釋梁家輝的經典角色「李文彬」年輕時期。為此他不僅特地曬黑、留鬍子，還刻意將身材練得更壯碩，展現武官的粗獷感。這次在片中與吳彥祖有大量對手戲，劉俊謙難掩興奮，透露兩人在片場不聊劇本，反而狂聊車子、設計等生活日常與「幹話」，藉此建立起超強默契。

▲《寒戰1994》謝君豪、吳彥祖、劉俊謙與導演梁樂民，跨海接受台灣媒體訪問。（圖／翻攝自訪問影片）

▲兩個世代的男神，（左起）吳彥祖、劉俊謙在《寒戰1994》合作。（圖／翻攝自訪問影片）

拒絕外在模仿！深掘梁家輝版「李文彬」內核

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談到接下影帝梁家輝的經典角色，劉俊謙坦言當年《寒戰》首集上映時他才24歲，剛從演藝學院畢業，重心還在劇場，絕對沒想過自己有一天能加入「寒戰宇宙」。開拍前他反覆重溫了《寒戰》一、二集，但他強調：「我沒有很想往家輝哥的外在處理去模仿，我比較在意的是，家輝哥怎麼去理解李文彬這個人？他的性格、處理事情的方式是怎麼樣的？」

▲《寒戰1994》謝君豪、吳彥祖、劉俊謙與導演梁樂民，跨海接受台灣媒體訪問。（圖／翻攝自訪問影片）

▲劉俊謙在《寒戰1994》梁家輝的經典角色「李文彬」年輕時期。（圖／翻攝自訪問影片）

劉俊謙剖析，兩個時期的李文彬都具備熱血、做事硬朗、衝動且重感情的特質。但他與導演也抓住了專屬的創作空間：「家輝哥的李文彬當時已經是副處長了，比較懂得遊戲規則，有時會讓人覺得他好像是好人，又好像不是。而1994年的李文彬還沒變成那個模樣。」他選擇從角色的內在出發，打造出充滿熱血與衝勁的年輕版李文彬。

對戲男神吳彥祖超嗨！搞笑認了：我愛上了他

除了角色極具挑戰，能與前輩吳彥祖對戲也讓他相當難忘。談到對男神的感覺，劉俊謙搞笑開啟「迷弟模式」，打趣說心情很複雜：「因為他比我帥、演技比我好，當然，我也愛上了他！」幽默發言逗笑全場。

▲《寒戰1994》謝君豪、吳彥祖、劉俊謙與導演梁樂民，跨海接受台灣媒體訪問。（圖／翻攝自訪問影片）

▲劉俊謙（右）見到吳彥祖（左）直接變迷弟，眼冒愛心。（圖／翻攝自訪問影片）

收吳彥祖霸氣送禮！深夜孤單「狂親耳機」解相思

不僅在片場建立好交情，劉俊謙更爆料吳彥祖私下的霸氣暖舉。他透露，有一天吳彥祖很隨意地走到他旁邊，直接送了他一款自己出品的超帥耳機。

▲《寒戰1994》謝君豪、吳彥祖、劉俊謙與導演梁樂民，跨海接受台灣媒體訪問。（圖／翻攝自訪問影片）

▲《寒戰1994》（左起）謝君豪、吳彥祖、劉俊謙與導演梁樂民，跨海接受台灣媒體訪問。（圖／翻攝自訪問影片）

當被問到有沒有把這份偶像的禮物隨身攜帶時，劉俊謙羞曝超瘋狂的「追星日常」：「我把它留在我的房間裡！有時候自己一個人在家覺得很孤單，我就會看著那個耳機，然後親它！感覺就像我可以親到吳彥祖！」超直白的迷弟發言，展現了兩人因戲結下的絕佳好交情。

 

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寒戰寒戰1994劉俊謙吳彥祖

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