頻傳分手！IU鬆口談戀情　交往李鐘碩4年不放閃原因曝

記者林汝珊／綜合報導

南韓人氣情侶檔IU、李鐘碩（李鐘奭）交往4年鮮少對外放閃，卻不斷遭傳分手，還有不少粉絲將愚人節新聞當真，鬧出尷尬笑話。近日IU也在節目中分享感情觀，直言不會把愛掛在嘴邊，以行動表現才最為重要。

▲IU、李鐘碩交往4年，頻被傳分手。（圖／翻攝自微博）



近日，IU 邀請邊佑錫、劉秀彬與李妍作客自己的 YouTube 節目《IU的調色盤》。邊佑錫分享了與劉秀彬相識多年、因戲感情更深的兄弟情，讓一旁的IU也有感而發，「我最近常常有這種想法。我覺得表達出來真的是一件很好的事，人啊，是必須要把愛表達出來的」，但也強調真正相愛的人才不會一直把愛情掛在嘴邊，要把這份愛放在心裡深處，以行動表現才最為重要，罕見分享感情觀。

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▲IU分享感情觀。（圖／翻攝自YT／이지금 [IU Official]）

回顧這段戀情，李鐘碩於2022年底透過頒獎典，在得獎感言時高調認愛，隨後Dispatch曝光他與IU的約會畫面，表示兩人從相識10年的好友升格為戀人關係，而至今已穩定交往約4年了。不過兩位皆為韓國頂級明星，對私生活保持低調，因此戀情難免受到外界關注與揣測。