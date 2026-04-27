王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到：超猛　IG訂閱也暴漲

記者田暐瑋／綜合報導

藝人王俐人近日在成人平台SWAG進行直播，成功掀起話題，外傳她之所以轉型，是與債務問題有關，透過直播來增加收入，網友觀察，她目前保守估計每月收入可達70萬元，成人女優吳夢夢估算了她的訂閱收入，直呼：「哇 超猛ㄟ！」

王俐人轉型殺出血路 單月收入達7位數

對於王俐人突然改變形象，引起網友們熱議，據悉，她與朋友合夥經商，卻因對方跑路而承擔千萬債務，她轉而積極經營社群帳號，透過直播來增加收入，據Threads網友觀察表示：「最近她IG訂閱也暴漲，目前看她光是訂閱收入保守一個月有70萬以上，拼一點應該一兩年就可以把負債還完。」

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▲王俐人SWAG第二戰。（圖／SWAG提供）



台灣第一女優吳夢夢也對王俐人的成功表示驚嘆，直言王俐人在Instagram的訂閱收入相當可觀，從數據上可見目前共有2426名訂閱者，訂閱月費是450元台幣，粗估月收入約達109萬台幣，吳夢夢直呼：「超猛！」不過，對於平台抽成與實際收入的細節，吳夢夢坦言自己的訂閱功能早已被封鎖，對分帳細節並不清楚。

王俐人遭朋友騙錢背債 「不要像我一樣當濫好人」

王俐人過去因借名擔任餐廳負責人，卻因友人失聯而背負約500萬元債務，加上原有負債，一度累積至千萬元，長期承受沉重經濟壓力。外界也因此質疑她投入平台的動機。對此，她雖未正面回應是否為還債，但在直播中被問到金錢建議時，語氣感觸頗深地表示：「努力賺錢不要亂花，不要當濫好人，自己賺錢自己留住。」

她進一步坦言，過去因為過於相信朋友而受傷，「任何人跟你叫窮、叫苦都不要理會，沒有人會幫妳，每個人都是自私的，不要像姐姐一樣當濫好人。」並透露該名友人不僅未還款，甚至直接失聯，讓她承擔債務壓力。

▲王俐人SWAG第二戰。（圖／翻攝自SWAG）