陳偉霆首認何穗是老婆！　曝妻「生產不太順利」：放不下心中大石

記者蔡宜芳／綜合報導

香港知名男星陳偉霆與大陸超模何穗秘密戀愛數年，直到去年10月公開兩人已經有一個兒子。他日前在訪談中分享升格人父的心路歷程，坦言得知妻子何穗懷孕時曾感到迷失與緊張，並揭露老婆生產過程「不是特別順利」，讓他十分擔憂。

▲陳偉霆與何穗在去年宣布當爸媽。（圖／翻攝自微博／William威廉陳偉霆）

陳偉霆坦言，身邊兄弟都早早成家，而自己當初得知要當爸時，內心其實有點迷失，懷疑自己是否管好自己了、能否勝任這份責任，直呼男人在面對重擔時「都不夠成熟」。他透露，第一次聽胎心音時，因為一度找不到聲音而緊張，直到跳動聲傳出，才驚覺生命的真實，也深刻體悟到老婆懷胎的辛苦，決心要成為有責任感的爸爸。

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▲陳偉霆分享當爸心聲。（圖／翻攝自微博）

提到生產那一刻，陳偉霆親手記錄了兒子第一次睜眼與啼哭的瞬間，但他也心疼透露，何穗生產時不是很順利，這讓他當時雖沉浸在喜悅中，心裡卻始終懸著一塊大石。直到確定太太一切平安，他懸著的心才終於落地。

▲陳偉霆透露何穗的生產過程不太順利。（圖／翻攝自微博）

事實上，何穗在產後發現宮腔內有組織殘留，不得不在坐月子結束後進行二次清宮手術。此外，她在產後兩個月內還經歷了腸胃感染、重感冒等健康問題，並出現脫髮、掉睫毛及眉毛等典型產後症狀。

此外，陳偉霆與何穗即便在宣布當爸媽後，也未曾分享是否已經結婚的事情，因此有不少網友猜測兩人還是未婚狀態，甚至有人質疑陳偉霆打臉自己「婚後才生子」的說法。不過，陳偉霆在採訪中以「老婆」稱呼何穗，也間接證實兩人的夫妻關係。