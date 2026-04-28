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小鐘閃到腰痛到無法下床走！　爬去廁所時「來不及了」

記者葉文正／台北報導

關節就像信用卡，裡面的額度是有限的，如果你每天過度使用、姿勢不良，額度刷爆了，它就會直接給你「額度不足」跳警示燈。民視每周一、二晚上10:15由白家綺、黃豪平主持的《醫學大聯盟》邀請藝人檸檬、小鐘與靜香分享自身經歷。並由家醫科洪暐傑醫師與職能治療師黃彥鈞老師提供專業解析。

▲小鐘與檸檬等藝人分享關節痛經驗。（圖／民視提供）

▲藝人們分享關節痛經驗。（圖／民視提供）

小鐘感嘆半夜超常腳抽筋，大家都說那是缺鈣，「最慘的是有一次健身閃到腰，痛到我完全沒辦法下床，連褲子都穿不上去！當時急著想上廁所，只能用爬的一路往浴室爬，結果還沒爬到浴缸，就已經忍不住洩洪了，那是人生最無助的一刻。」

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▲小鐘與檸檬等藝人分享關節痛經驗。（圖／民視提供）

▲主持人白家綺(左)與黃豪平。（圖／民視提供）

靜香當房仲常要帶客人看房，爬樓梯、彎腰、蹲下拿資料是家常便飯，有時候只是蹲下去拿個文件再站起來，就會覺得膝蓋大不如前。她感嘆：「現在年紀大了，躺在床上滑Reels看到那種教你開肩、開背或靠牆伸展的小動作，真的會跟著做，自嘲那真的是每天唯一的放鬆時刻。」

▲小鐘與檸檬等藝人分享關節痛經驗。（圖／民視提供）

▲小鐘來不及上廁所因而失禁。（圖／民視提供）

檸檬在家拉筋，本著「會痛才有效果」結果姿勢不對，隔天大腿直接拉傷，重點是媽媽不是帶他去正規醫院診所看診，竟然是去找密醫做治療，之後想想才感到害怕，覺得下回不應該找密醫了。

▲小鐘與檸檬等藝人分享關節痛經驗。（圖／民視提供）

▲靜香。（圖／民視提供）

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小鐘

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