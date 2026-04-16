「呼延覺羅脩」紅21年！陳德修宣布開唱：會唱《終極》經典歌

記者蔡琛儀／台北報導

歌手陳德修宣布6月27日登上台北NUZONE舉辦「Kill the Monster」巡演專場，將結合個人作品與《終極》系列經典歌曲，從東城衛到赤世代創作一次串聯，親自帶領歌迷回到青春現場，直言這場演出就像「把過去的自己重新拼回來」。

▲陳德修宣布開唱。（圖／陳德修工作室提供）

他上月推出同名單曲〈Kill the Monster〉，以歌德風格融合搖滾張力獲得好評，也宣告巡演正式啟動，首站自杭州開跑。台北場除了新歌，還將重現〈以戰止戰〉、〈天使的距離〉等經典，更預告帶來「鎮魔三部曲」等代表作，展現不同階段的音樂樣貌。

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談及《終極》，身為2005年就參與其中的元老班底，他坦言最難忘與大魔王對戰戲，常在荒郊野外連拍數日，沙塵飛揚又要兼顧動作與演奏，辛苦卻深刻。對於角色「呼延覺羅脩」多年後仍被記住，他感性表示，能成為觀眾青春的一部分真的很感動。

▲陳德修對於演出《終極》角色至今仍被記住很感動。（圖／陳德修工作室提供）

近期他頻頻在社群重新詮釋當年配樂，引發回憶殺，他形容像是與過去時空對話，「那些畫面都還在」。再次站上舞台，對他而言不只是演出，更是重新與歌迷共享青春記憶，也更加珍惜一路以來的支持。