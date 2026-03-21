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張孝全、林依晨突擊影城賣票！男神初體驗「邊做邊學」　原作者大讚還原度90%

記者蕭采薇／台北報導

電影《深度安靜》網羅張孝全、林依晨與硬底子演員金士傑同台飆戲，21日迎來超大驚喜。張孝全、林依晨突擊電影院，化身「一日店長」親自為影迷畫位結帳。難得近距離見到男神女神，現場粉絲瞬間陷入瘋狂。

▲《深度安靜》導演沈可尚（左起）、張孝全、林依晨、監製瞿友寧，現身影城一日店長活動。（圖／風起娛樂提供）

▲《深度安靜》導演沈可尚（左起）、張孝全、林依晨、監製瞿友寧，現身影城一日店長活動。（圖／風起娛樂提供）

兩人不僅大方發送象徵電影靈魂的「秘密小冊」，活動尾聲更暖心與全場觀眾擊掌道別。即便後續還要狂跑各大戲院的映後宣傳，兩人依然展現滿滿誠意，期盼能藉由這部大銀幕作品，陪伴大家勇敢直視深藏內心的秘密並找到情緒出口。

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張孝全獻售票初體驗！林依晨熟練被虧「能當正式員工」

破天荒站上售票櫃檯服務大眾的張孝全，渾身散發著極致的親和力。談起這次新鮮的差事，他幽默分享：「這是第一次參與這類型活動，感謝學姐（影城工作人員）從旁協助，讓我邊做邊學。」相較之下，林依晨處理起售票業務就顯得駕輕就熟，她逗趣笑稱帶領自己的前輩幾乎讓她放手去操作，「彷彿要被訓練成正式員工」。

▲《深度安靜》導演沈可尚（左起）、張孝全、林依晨、監製瞿友寧，現身影城一日店長活動。（圖／風起娛樂提供）

▲《深度安靜》林依晨（右）與購票粉絲近距離互動「擊掌」，現場氣氛熱絡。（圖／風起娛樂提供）

得知現場已有許多鐵粉瘋狂「二刷」，兩位主演都感到無比溫馨。對此，林依晨熱情呼籲大家：「可以進戲院多刷幾次，從不同視角去感受這部電影。」而張孝全也感性剖析這是一部值得靜下心來品味的作品，「每次看都會有不一樣的感受與感動，希望大家能找到屬於自己的共鳴」。

原作者認證還原度激高！林依晨解密複雜家庭糾葛

電影上映邁入第二天，兩位主演也首度與原著小說家林秀赫驚喜同框。林秀赫大方分享觀影心得，坦言一開始目光全被林依晨飾演的「依庭」給吸走，但隨著反覆觀看，便越來越著迷於張孝全詮釋的「諭明」，更狂讚男主角的模樣與書中設定不謀而合：「我覺得幾乎到90%了。」

▲《深度安靜》導演沈可尚（左起）、張孝全、林依晨、監製瞿友寧，現身影城一日店長活動。（圖／風起娛樂提供）

▲張孝全（左二）首次參與影城一日店長活動，親自服務影迷，親和力十足。（圖／風起娛樂提供）

面對高度肯定，張孝全謙虛坦白：「這個角色離我的生活是有一點距離的，但透過理解角色情緒，加上與導演反覆討論，讓我可以更進入角色狀態。」而林依晨則點出劇中那段令人窒息的岳父與女婿關係，正是全片最關鍵的底色，她感慨表示：「我很有幸成為讓他們（父親與先生）關係牽扯不清的重要因素。這部作品轉化成大銀幕作品之後，大家可以發掘更多的細節巧思及寓意。」

名導讚作者超慷慨給空間！《深度安靜》連辦四天深度座談

談到這段翻拍緣分，導演沈可尚透露原本想用紀錄片探討相關議題，直到拜讀了林秀赫的短篇小說才改變心意。他特別感激原作者的全然信任：「以往有些作家對原著改動相當堅持，但秀赫老師非常慷慨，給了我們很大的創作空間。」

▲《深度安靜》導演沈可尚（左起）、張孝全、林依晨、監製瞿友寧，現身影城一日店長活動。（圖／風起娛樂提供）

▲林依晨（前排左六起）、張孝全、原著作家林秀赫、導演沈可尚、監製黃茂昌、監製瞿友寧出席包場映前活動。。（圖／風起娛樂提供）

林秀赫也感性回饋，寫書本是條孤單的路，「當我一個人在電腦前，憑空想像出這個故事，你真的不知道，最後這個故事會走到哪裡？而可尚導演接住了這個故事，然後再把它傳遞下去，甚至他寫出一個我覺得比我的小說原作更勇敢的一部電影！」他更直呼：「原著小說和電影好像階段性的完成了這個故事要給大家所有的感受。」

▲《深度安靜》導演沈可尚（左起）、張孝全、林依晨、監製瞿友寧，現身影城一日店長活動。（圖／風起娛樂提供）

▲張孝全（左一）、林依晨（左二）首次與原著小說作家林秀赫（右一）會面，右二為導演沈可尚。（圖／風起娛樂提供）

為了讓這份感動延續，劇組不僅將於22日前往台中誠品生活園道店舉辦簽名會，監製瞿友寧更重磅宣布23日至26日將在光點華山一連四天舉行映後深度座談。屆時將邀請魏如萱、馬志翔、塗翔文與王玥好等重量級嘉賓輪番上陣，帶領觀眾深入剖析這段因妻子懷孕而引爆過往陰影、在岳父同住後逐漸崩解的窒息婚姻故事，透過多元視角感受深藏在平靜表面下的殘酷真相與療癒力量。

 

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張孝全林依晨深度安靜

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