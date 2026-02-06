陳文茜血管反覆感染「手術當場失敗」　醫崩潰連三喊：太難了

記者蔡宜芳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌四期，不時會在社群分享近況。她透露，因長期服用類固醇，導致血管脆弱，日前裝設人工血管手術失敗。不過，儘管疼痛纏身，她還是堅持工作，也呼籲癌友「不要輕言放棄治療」。

▲陳文茜已經住院許久。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

副作用劇烈！忍病痛籲：別輕易放棄化療

過去總對病情報喜不報憂的陳文茜，發現部分病患因追求「優雅生病」而抗拒化療。對此，她特別澄清，化療雖然會嘔吐，卻是「最好及簡單的選擇」。她透露，自己的免疫療法早在去年8月因副作用太大而停止，而自己近五個月幾乎無法離開醫院，因為長期接受類固醇治療，她的血管脆弱、反覆感染，還出現菌血症，需再次裝設血管，不料右手手術當場失敗。

陳文茜透露，醫生在手術過程中，只找到一條非常細、沒有把握可以人工裝設的血管，「出色的麻醉科主任要我祈禱，我嚐試把自己當成病房內穩定的力量，哼唱Schubert，AVE Maria……最後装上時，她得趕緊接下一個手術，她邊走邊說了三次『太難了』……在開刀房以冷靜幹練出名的她，也幾乎崩潰。」陳文茜藉著自己的經驗，呼籲癌友說：「不要輕言放棄治療，尤其是化療。生命是一張薄薄的紙，是我們與親人的愛，是我們對於自己的期許，使生命變得厚實。」

▲陳文茜坦言在去年就停止了免疫療法。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

病房成日常！為工作與毛小孩堅強抗病

儘管身體承受劇烈疼痛，陳文茜仍堅持為《世界周報》工作，致力呈現歷史視角。她表示，雖然知道處境危險，但工作未完成，毛小孩也還需要她。對她而言，除了把工作做好、不負眾望，已別無所求，「如今的我即使偶爾孤獨，也把它當難得的寧靜，可以讀書、彈琴及聆聽音樂的好時光。」

陳文茜也感慨，經歷人生的風風雨雨，她依舊驕傲自己是個愛看星星、抱著小狗喝口可樂即滿臉微笑的「老孩子」，她也認為衰微是自然現象，「回顧去年，曾經以為滄桑的，如今回頭看，覺得是甜的。我學會了感謝那些曾給予我愛、關懷、鼓勵的人們。當我不苛求命運時，世界瞬間變美了。」展現了樂觀抗病的心態。