ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊冪遭指「換掉肖戰搶C位」
ENHYPEN空降信義「七缺一」
發發遭「開高價收購」原味鞋襪
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 具俊曄 林雨宣 吳建豪 楊冪 肖戰 政學zedx 許志豪

陳文茜血管反覆感染「手術當場失敗」　醫崩潰連三喊：太難了

記者蔡宜芳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌四期，不時會在社群分享近況。她透露，因長期服用類固醇，導致血管脆弱，日前裝設人工血管手術失敗。不過，儘管疼痛纏身，她還是堅持工作，也呼籲癌友「不要輕言放棄治療」。

▲▼陳文茜血管反覆感染「手術當場失敗」醫崩潰：太難了。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜已經住院許久。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

副作用劇烈！忍病痛籲：別輕易放棄化療

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去總對病情報喜不報憂的陳文茜，發現部分病患因追求「優雅生病」而抗拒化療。對此，她特別澄清，化療雖然會嘔吐，卻是「最好及簡單的選擇」。她透露，自己的免疫療法早在去年8月因副作用太大而停止，而自己近五個月幾乎無法離開醫院，因為長期接受類固醇治療，她的血管脆弱、反覆感染，還出現菌血症，需再次裝設血管，不料右手手術當場失敗。

陳文茜透露，醫生在手術過程中，只找到一條非常細、沒有把握可以人工裝設的血管，「出色的麻醉科主任要我祈禱，我嚐試把自己當成病房內穩定的力量，哼唱Schubert，AVE Maria……最後装上時，她得趕緊接下一個手術，她邊走邊說了三次『太難了』……在開刀房以冷靜幹練出名的她，也幾乎崩潰。」陳文茜藉著自己的經驗，呼籲癌友說：「不要輕言放棄治療，尤其是化療。生命是一張薄薄的紙，是我們與親人的愛，是我們對於自己的期許，使生命變得厚實。」

▲▼陳文茜血管反覆感染「手術當場失敗」醫崩潰：太難了。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜坦言在去年就停止了免疫療法。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

病房成日常！為工作與毛小孩堅強抗病

儘管身體承受劇烈疼痛，陳文茜仍堅持為《世界周報》工作，致力呈現歷史視角。她表示，雖然知道處境危險，但工作未完成，毛小孩也還需要她。對她而言，除了把工作做好、不負眾望，已別無所求，「如今的我即使偶爾孤獨，也把它當難得的寧靜，可以讀書、彈琴及聆聽音樂的好時光。」

陳文茜也感慨，經歷人生的風風雨雨，她依舊驕傲自己是個愛看星星、抱著小狗喝口可樂即滿臉微笑的「老孩子」，她也認為衰微是自然現象，「回顧去年，曾經以為滄桑的，如今回頭看，覺得是甜的。我學會了感謝那些曾給予我愛、關懷、鼓勵的人們。當我不苛求命運時，世界瞬間變美了。」展現了樂觀抗病的心態。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳文茜

推薦閱讀

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！「頭重擊水泥地」　工會提3點開轟

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！「頭重擊水泥地」　工會提3點開轟

5小時前

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！　郁方傻眼開轟：我要氣死了

3小時前

民視《豆腐媽媽》替身搶救17天病危！　家屬怒控「沒保險」高層搞消失

民視《豆腐媽媽》替身搶救17天病危！　家屬怒控「沒保險」高層搞消失

5小時前

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

比賽遭酸被袁惟仁偏愛「給高分晉級」　《星光》甜心露面談恩師！

17小時前

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！　醫曝生二胎急速惡化

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！　醫曝生二胎急速惡化

2/5 12:24

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

1小時前

民視八點檔爆意外！傅孟柏開第一槍怒轟：沒預算跳什麼跳　心疼替身「父母養的」

民視八點檔爆意外！傅孟柏開第一槍怒轟：沒預算跳什麼跳　心疼替身「父母養的」

2小時前

微博之夜／女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面全播出

微博之夜／女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌　尷尬畫面全播出

8小時前

AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話⋯畫面全被拍：好幸運

AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」！穿薄紗搭話⋯畫面全被拍：好幸運

6小時前

《豆腐媽媽》替身吐血一整晚！未婚妻出面控「沒得到一句對不起」現況曝

《豆腐媽媽》替身吐血一整晚！未婚妻出面控「沒得到一句對不起」現況曝

4小時前

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵同場女星 薔薔坐中間急緩頰

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵同場女星 薔薔坐中間急緩頰

2/5 10:04

楊冪《微博之夜》遭指「換掉肖戰搶C位」！　工作室怒點名主辦道歉

楊冪《微博之夜》遭指「換掉肖戰搶C位」！　工作室怒點名主辦道歉

19小時前

熱門影音

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
具俊曄雨天也陪著大S　淚回：熙媛比我辛苦...

具俊曄雨天也陪著大S　淚回：熙媛比我辛苦...
為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛
大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
小刀曝大S性格「就是個俠女」　超挺經紀人還願意賺錢養好友

小刀曝大S性格「就是個俠女」　超挺經紀人還願意賺錢養好友
女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
吳宗憲開演唱會　若邀周杰倫「九成會來」

吳宗憲開演唱會　若邀周杰倫「九成會來」
具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕
王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好

王子吃尾牙被罵爆　小煜嘆：讓他消失就好
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

阿雅忍淚談大S！一度說不下去　「熙媛不喜歡我們哭哭啼啼」

阿雅忍淚談大S！一度說不下去　「熙媛不喜歡我們哭哭啼啼」

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

看更多

【黃國昌2天直播收30萬抖內】劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

前女團成員單身N年...連張秀卿都勸「不要結婚」　原因曝光

29分鐘前0

過年前續約代言機車李多慧坦言最重顏值

34分鐘前10

TWICE Sana現身高雄便利商店「轉身親切致謝」　店員認出身份嚇瘋

37分鐘前12

陳文茜血管反覆感染「手術當場失敗」　醫崩潰連三喊：太難了

53分鐘前10

《豆腐媽媽》拍戲替身重傷　李志希「肋骨斷三根手指回不來」

1小時前0

《富都青年》團隊再出擊！陳澤耀「剃頭暴瘦」認不出　李沐染金髮壞透了

1小時前1

《豆腐媽媽》替身頭撞水泥地！傳開價600萬索賠　家屬怒駁「沒有」曝心碎現況

1小時前1428

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」　公司道歉：不要誤解其真心

1小時前0

翁立友娶圈外妻子3年超神秘！　終於報喜「10月有好消息」

2小時前1

12月認愛卞耀漢！少時蒂芬妮PO文藏甜蜜訊息　粉絲認出情侶對戒

讀者迴響

熱門新聞

  1. 民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地
    5小時前9233
  2. 李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟
    3小時前4665
  3. 民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」
    5小時前6422
  4. 比賽遭酸被袁惟仁偏愛　《星光》甜心露面談恩師！
    17小時前108
  5. 大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！
    2/5 12:247852
  6. 李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉
    1小時前2828
  7. 傅孟柏開第一槍怒轟民視
    2小時前4014
  8. 女星爆意外！章若楠、古力娜扎當眾慘跌
    8小時前103
  9. AV女神河北彩伽「飯店巧遇阿基師」
    6小時前1418
  10. 《豆腐媽媽》替身吐血一整晚！
    4小時前2611
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合