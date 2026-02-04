金曲歌王首次辦專場演出　一開場揪觀眾狂喊：三杯雞～

記者蔡琛儀／台北報導

金曲台語歌王陳以恆日前完成出道首場大型專場演出。演唱會延續專輯《罐頭塔》時空封存概念，以「飛行中的隔離」帶領樂迷進入暫時斷訊的音樂航程，也是他封王後的首次專場，首唱多首新作，更帶動全場大吼〈三杯雞〉發洩生活壓力，展現幽默冷面笑匠與細膩創作者的雙重魅力。

▲陳以恆日前完成首次專場演出。（圖／持之音提供）

序幕以機艙語音預告「不穩定氣流」，他接連演唱〈引水人〉、〈心愛的我會等〉與〈玻璃心〉，並親切用台語與觀眾互動，感謝下班下課特地前來支持的樂迷，坦言：「驚甲欲死！」卻化為舞台能量，引領觀眾進入暫時與世界斷線的旅程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最具話題的新歌〈三杯雞〉，表面描寫飯桌崩潰，實則釋放對日常生活干涉的憤怒，全場跟著大吼，荒謬又充滿張力；隨後他背吉他演唱〈I Never Know〉，用簡單四和弦紀錄台北生活的重複與迷惘，氣氛從爆發到感性轉換。

▲陳以恆是新科台語金曲歌王。（圖／持之音提供）

感性環節中，他特別邀家人到場見證， 阿嬤的到場引爆全場長時間掌聲；演出尾聲以〈送客〉收尾，隨後舉辦深夜簽名會，老友、親戚、資深樂迷全力挺場，陳以恆感性表示，看著熟面孔一路陪伴，這支持是前所未有的感受，也為2026年台語歌壇揭開充滿生命力的序幕。