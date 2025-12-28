樂天女孩「一刀掰了15年長髮」！　耳下激短髮亮相：留下的是勇氣

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」熊霓擁有甜美外型，向來以長髮造型亮相的她，今（28）日在IG曬出一段短片分享剪髮過程，宣布自己把頭髮剪短，新造型曝光後，令大批粉絲眼睛為之一亮。

▲熊霓把頭髮剪短了。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）

透過熊霓分享的剪髮過程可見到，她換上了一頭俐落的耳下短髮，長度約及肩頸處，還在髮尾做了微微外翹的造型，再搭配輕盈的空氣瀏海，完美修飾臉型同時也襯托出甜美氣質。熊霓身穿一件黑色拼接白色的針織洋裝，並對鏡頭開心燦笑，一手摸著頭髮的模樣，似乎對新造型相當滿意。

熊霓在文中興奮地宣布，自己終於鼓起勇氣，做一件一直想做很久的事，那就是揮別留了多年的長髮，換上俐落清爽的耳下短髮造型。她透露，這是自己睽違15年再次剪髮，「年輕想體驗就去嘗試～不管是生活還是自己都值得好好被對待！」熊霓也感性表示，「剪掉的是長髮，留下的是勇氣。很喜歡現在的自己，也很期待接下來的每一步。」

▲熊霓公開剪髮過程。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）



貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，不少人都被這熊霓的新髮型給震懾住，紛紛給予高度肯定的評價。有網友難掩激動情緒，在留言區直呼這簡直是「美麗爆擊」。許多網友紛紛刷起一排排的稱讚，簡單而直接地表示，熊霓的新髮型真的非常「好看」，還有粉絲留言告白喊話：「長髮，短髮我都愛」，引發不小熱議。