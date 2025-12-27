2026馬年發財密技！跨年夜握關鍵金額　小孟老師：大發八方財

記者張筱涵／綜合報導

迎向2026年跨年夜，不少人除了搶看煙火、約朋友倒數，也開始準備「開運儀式」替新的一年討個好兆頭。塔羅牌老師小孟老師近日分享跨年夜招財、旺桃花與健康轉運的祕訣，從準備「2026元現金」到一條「童軍繩」，教大家用最簡單的方式在倒數瞬間把財氣、福氣一次拉滿，祈願2026一路旺到底。

▲小孟老師分享3運勢開運法。（示意圖／ETtoday資料照）



小孟老師提到，想在2026年迎來「財運大爆發」，可以在跨年當天先準備好「2026元」現金，象徵迎接2026年的到來。等到倒數時刻，手握這筆錢並閉上眼冥想「鈔票掉滿地」的畫面，象徵財富四面八方湧入，讓自己在新的一年更容易招財、聚財。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了財運，小孟老師也提供「愛情桃花轉運法」，適合想要脫單或盼望正緣的人。他建議跨年前先準備一張咖啡色的色紙，並在紙上畫出一個圓圈。小孟老師表示，咖啡色被視為「馬年開運色」，圓圈則象徵正緣與圓滿。跨年倒數時握著色紙，並冥想大量玫瑰花出現，就有機會在2026年遇見屬於自己的真命天子（女）。

至於重視健康的人，小孟老師則提出「健康轉運法」。跨年前先準備一罐礦泉水，在瓶身外綁上一條白線，象徵純白潔淨之水。跨年倒數時握著礦泉水並冥想天使降臨，據說能得到「大天使拉斐爾」加持，倒數結束後再喝下礦泉水，有助於新一年身體得到舒緩，增添好運能量。

若想省去複雜準備，小孟老師也分享一個「最簡易方法」，只要準備一條童軍繩即可。他指出，2026是馬年，而馬象徵力量與奔馳，也與「韁繩」意象相連，因此童軍繩可以當作象徵韁繩的開運道具。倒數時刻輕輕搖晃手中的童軍繩，讓「金馬上身」，象徵財氣充滿全身；完成後再把繩子放在家中任何地方，就能持續保留開運能量。

最後，小孟老師也提醒，如果有人比較「貪心」想同時把財運、桃花和健康一次到位，三個儀式可以一起做，但他也坦言「做一個效果可能更強」，建議挑選自己最在意的方向專注進行，讓跨年倒數不只是儀式感，更是對新年願望的具體投射。