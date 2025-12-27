背上人命消失幕前！韓媒選2025劣跡藝人　金秀賢、李陳鎬並列冠軍

記者吳睿慈／綜合報導

背負人命爭議、形象一夕崩塌，從螢光幕前徹底消失。南韓媒體近日盤點「2025 年劣跡藝人排行榜」，因接連捲入重大社會爭議、引發輿論撻伐的演員金秀賢與諧星李陳鎬，被點名並列「最具爭議冠軍」，第三名則是出乎眾人意料之外，HYBE理事會議長房時爀涉嫌詐欺性不當交易跟著上榜。

▲韓媒評選「2025最惡劣藝人」，金秀賢、李陳鎬並列冠軍。（圖／翻攝自《Joy News 24》）



娛樂經濟雜誌《Joy News 24》找來業界共110人參與為期一週，並針對戲劇、綜藝、電影、演員、歌手等藝人進行「2025劣跡藝人」投票，其中擁有投票權的110名業界人士分別為經紀公司、節目製作單位、電影製作單位、娛樂線記者等領域參與者。

「2025劣跡藝人」前三名名單揭曉，業界選出的冠軍為演員金秀賢與諧星李陳鎬並列，兩人各自高票拿下28票，第三名則是HYBE理事會議長房時爀以8票位居第三。

▲金秀賢過去曾出席記者會表明自己的立場，強調爆料不是真的。（圖／路透）



演員金秀賢3月遭到金賽綸家屬指控，在女方未成年時與其交往，甚至在金賽綸經濟最困難之際，追討賠償金，最後成了壓垮金賽綸最後一根稻草，女方於2月輕生去世。金秀賢方主張「錄音檔」、「Kakaotalk對話」皆是造假，但國立科學搜查研究院在16日結果出爐，表明「無法判定真偽」。

真相至今還沒出爐，過去李鎮浩也曾曝光一則影片，直指金賽綸其實另有交往對象，但金秀賢在螢幕前有著傻萌形象，卻被挖出沒有想像中單純，金賽綸事件重創他的個人演藝生涯，更掀起外界對藝人社會責任與道德底線的激烈討論，成為2025年最震撼事件之一，他也因此被投為2025年最惡劣藝人冠軍。

▲李陳鎬非法賭博又酒駕，女友不敵輿論壓力輕生。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



諧星李陳鎬年初因非法賭博葬送演藝事業，而他處於反省之時，竟又涉嫌酒駕，9月某日凌晨從仁川一路開車約100公里返回京畿道楊平郡住處，當時檢測的血液酒精濃度為0.11%，已達到駕照吊銷標準。

後來有報導指出檢舉他酒駕者就是女友，女友大義滅清，卻因身份遭到韓媒數度提及，最終承受太大壓力輕生亡。而李陳鎬意外背上一條人命，目前等同於隱退狀態，沒再現身於任何節目。

▲房時爀被爆出詐欺性不當交易。（圖／翻攝自韓網）



《Joy News 24》選出的第三名劣跡明星則是捲入詐欺性不當交易的房時爀，他被指控趁著HYBE在上市前，對投資人隱瞞公司上市計畫，疑似私吞韓幣4千億（約近台幣100億元），全案仍在調查中，但身為經紀公司龍頭涉嫌犯罪觀感不佳。

