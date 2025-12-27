劉宇寧爆1年沒拍戲「為了爭一番」！　霸氣反擊：我的價值不用這來證明

記者田暐瑋／綜合報導

劉宇寧因演出陸劇《折腰》人氣迅速飆漲，緊湊的劇情加上演員們精湛的演技，迅速成為熱播劇，稱霸網路話題。近日網傳他不進劇組拍攝是因為在意「番位」（演員在影視作品中姓名的排位次序，也是評斷演員咖位的指標之一），對此，他親上火線闢謠，霸氣回應：「我的價值不需要番位來證明。」

劉宇寧2025年連續演出兩大夯劇，晉升一哥寶座，網傳他在升咖後只接「一番戲」，導致沒有女演員願意屈於當二番，對於這傳言，他26日在直播中明確否認：「若真在意虛名，我根本走不到今天。」強調演員價值應由作品實際效果衡量，而非排名，「哪怕演五番，該是我的榮譽誰也拿不走；不該得的，演一番也留不住。」

▲《折腰》由宋祖兒、劉宇寧主演。（圖／八大電視提供）



這段時間不進劇組的原因，劉宇寧表示主要是因為事業規劃的調整，自2024年9月完成《書卷一夢》拍攝後，他專注在歌手身份，投入演唱會和新專輯的準備工作，「4年紮根橫店拍戲，需要一些時間去探索其他的可能性。」

此外，劉宇寧也透露為自己提升自信的方法，「我可能會對著鏡子跟自己吹牛。我說劉宇寧，你的價值不需要用番位來證明。這是我鼓勵我自己的話啊，當然可能你們聽的有點覺得有點裝，不重要。所以這就是我的想法，我要告訴我自己，我的價值不需要靠番位來證明。各位對於番位有自己的理解，但請尊重我。」

▲《書卷一夢》由李一桐、劉宇寧主演。（圖／翻攝自微博）