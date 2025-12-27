ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
米倉涼子涉毒「沉默2月發聲」
跨年前變天「2地濕冷4天」
SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！
邰智源揭羅時豐超狂身家！　工地秀「1天9場」：錢多到用倒的

▲ 邰智源受邀上羅時豐YT節目。（圖／大牛比較攬提供）

▲ 邰智源受邀上羅時豐YT節目。（圖／大牛比較攬提供）

記者翁子涵／台北報導

藝人羅時豐經營新頻道《大牛比較攬》有成，剛公布的2025 YouTube年度熱門創作者又再度入圍前十大，當中的人氣單位《趣你家蹭飯》更迎來網友敲碗已久的邰智源，過往都是羅時豐到對方家蹭飯，沒想到邰智源家裏根本不開伙，羅時豐只好請出退隱「廚房」30年，已經高齡86歲的羅媽媽重出江湖，料理一桌澎湃的客家料理宴請貴客，只見邰智源一到羅時豐家就立刻虧他家裏大的宛如古裝劇中的大宅邸，邰智源忍不住感嘆：「可見以前秀場真的很好賺。」 

▲ 邰智源和羅時豐互動逗笑觀眾。（圖／大牛比較攬提供）

▲▼ 邰智源和羅時豐互動逗笑觀眾。（圖／大牛比較攬提供）

▲▼ 邰智源受邀上羅時豐YT節目。（圖／大牛比較攬提供）

邰智源回憶和羅時豐其實已認識多年，當年羅時豐開著極為罕見、身價不斐的BMW 850i在做完工地秀後順道載他回家，羅時豐笑說工地秀時期真的很瘋狂，自己最多一天可以跑9場，羅媽媽加碼透露:「當時他都半夜回到家，然後敲門進來說，媽，錢給你，就放在我枕頭旁邊。」讓邰智源忍不住開玩笑說:「當年牛哥一定是直接把錢用倒的，天亮才算錢，天黑算不清楚。」

聊到近年投入YouTube經營的心路歷程，羅時豐也好奇詢問邰智源，當初得知自己加入YouTube時的真實想法，邰智源先是嘆了口氣直言：「完了！」引得現場哄堂大笑，隨後又補充表示：「因為羅時豐一定會帶著大量喜歡他的觀眾一起進到YouTube，大牛是一塊稀土，只是當時還沒被開採而已！」一番話不僅展現兩人深厚交情，也高度肯定羅時豐在新媒體平台上的影響力。

 節目中赫然發現，邰智源雖然不是客家人，但客語也頗為精通，邰智源笑說要請羅時豐多替他在客家台美言幾句，邰智源說:「你都跟客語台綁在一起20幾年了，我們都沒有辦法擠進去，靠羅哥帶我一起前進客家台主持節目。」還派出羅媽媽跟客語台台長喊話，希望促成兩人合開客語節目。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

羅時豐邰智源

