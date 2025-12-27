ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

米倉涼子涉毒「沉默2月發聲」
跨年前變天「2地濕冷4天」
SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃妃 吉董 鍾明軒 王宇婕 葉珂 朱孝天 邱宇辰 Winter

2025陸娛「10大霸榜事件」！趙露思逆風翻身　于朦朧疑遭虐殺羅生門

記者田暐瑋／綜合報導

2025年大陸娛樂圈如驚濤駭浪，年初陳妍希陳曉宣布離婚，近10年婚姻畫句點；9月于朦朧墜樓猝逝，被網傳出黑幕陰謀；最曲折勵志的莫過於趙露思的逆風反擊，《ETtoday》整理了10大事件，一起來回顧2025年的大陸娛樂圈吧！

▲2025陸娛「10大霸榜事件」。（圖／記者田暐瑋製表）

▲2025陸娛「10大霸榜事件」，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

2025年1月－趙露思生病＆解約風波

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙露思2024年底因生病停工，2025年1月坦承因為前東家長期霸凌施暴，患有重度憂鬱症，體重一度降到36.9公斤，8月再度開戰連發3篇文，爆料公司挪用資金，騙她的財務簽下分帳單，氣憤宣布「不用你們封殺我，我不幹了！」大動作註銷3000萬粉絲的微博帳號，原因是不滿長期被抹黑上熱搜。10月宣布成立新工作室，並簽約了新公司，並以《許我耀眼》創下超高收視率，證明自己仍有流量實力，堪稱是女王逆襲。

▲2025陸娛「10大霸榜事件」。（圖／記者田暐瑋製表）

2025年2月－陳曉陳妍希離婚

陳妍希與陳曉2月正式宣布離婚，結束近10年婚姻，雙方發文「感恩遇見，今後各自安好，未來同為家人的父母」。據悉，陳曉2024年8月突然提出離婚，收拾行李封鎖微信電話，避不見面，態度決絕，更有說法指出離婚主因是性格衝突、情感疏離，陳妍希期待儀式感落空，陳曉情緒失控鬧失聯。

▲2025陸娛「10大霸榜事件」。（圖／記者田暐瑋製表）

2025年4月－鹿晗關曉彤傳8年情分手

鹿晗4月生日時，關曉彤一反常態，並未發文祝福，甚至刪除了與鹿晗相關的微博。狗仔劉大錘直播爆料兩人因為未來規劃不同，8年戀情畫下句點。

▲2025陸娛「10大霸榜事件」。（圖／記者田暐瑋製表）

2025年8月－虞書欣爆霸凌掉粉

女星張昊玥實名指控2016年遭虞書欣在節目中霸凌，當眾嘲「蜘蛛精」、孤立操弄規則，20天掉135萬，新戲開機延期，她始終保持沈默，卻被發現私人朋友圈仍在玩樂發文，昊玥9月再嗆「霸凌者演受害者？」虞書欣《蒼蘭訣》甜美女神濾鏡碎，加上虞父涉官商高利貸，家族黑幕雪上加霜。

▲2025陸娛「10大霸榜事件」。（圖／記者田暐瑋製表）

2025年8月－許凱爆劈腿

許凱遭自稱是前女友的許荔莎爆料劈腿女星趙晴，還動手家暴，接著又被狗仔踢爆長期聚眾賭博，每次輸贏動輒數萬人民幣，導致形象大受打擊。怎料許荔莎態度逆轉，稱爆料只是好玩，想刺激許凱回自己訊息，對於一連串黑料，許凱方要求相關侵權者「立即停止一切侵害許凱先生合法權益的行為，刪除已發布的侵權內容」。

▲2025陸娛「10大霸榜事件」。（圖／記者田暐瑋製表）

2025年8月－王鶴棣被公開和女友吵架音檔

一名網友公開一段聲稱是王鶴棣與女友吵架的27分鐘錄音檔，聲稱錄自王鶴棣下榻飯店走廊，一男一女激烈爭執，女方激動喊「和你在一起10年」，提及「發工資、工作溝通」，怒控王鶴棣隱瞞戀情「立單身人設圈錢」，但有網友發現王鶴棣吵架全程都沒說髒話，反而大讚有高情商，粉絲痛批「私生偷錄違法」，工作室26日凌晨發嚴正聲明：「網傳內容不實，已交司法處理，非法錄製洩私屬重罪。」

▲2025陸娛「10大霸榜事件」。（圖／記者田暐瑋製表）

2025年9月－于朦朧墜樓命案

于朦朧9月在北京朝陽區「陽光上東」社區墜樓身亡，享年37歲，工作室證實噩耗，官方定調意外，卻爆出各種陰謀論，稱是掌握高官秘密遭囚禁，墜樓是遭到虐殺，疑點重重如無遺書、友人反應異常等等，事件引爆輿論，有粉絲發起連署要求重啟調查，至今連署人數已達到73萬人。

▲2025陸娛「10大霸榜事件」。（圖／記者田暐瑋製表）

2025年10月－陳偉霆當爸

陳偉霆微博曬超音波、抱嬰照，官宣與超模何穗生子，「爸爸媽媽還有他」，兩人密戀4年，曾被拍到到日本旅遊，讓粉絲相當驚喜。

▲2025陸娛「10大霸榜事件」。（圖／記者田暐瑋製表）

2025年11月－王家衛錄音門

王家衛被爆出錄音檔，疑似大肆批評《繁花》演員，還諷刺女星唐嫣「很裝」，甚至連女星金靖的身材都惡意取笑開黃腔，​隱形編劇古二公布音檔後，稱自己在王家衛劇組壓榨，但本人並未出面回應，而向太也批評王家衛：「他沒有張叔平，他是個屁。」

2025年12月－鞠婧禕槓上前東家絲芭傳媒

鞠婧禕控絲芭傳媒故意簽署「雙合同」壓榨藝人，合作期間支付極低工資，未獲得業務分成且長期受到壓榨等。公司絲芭傳媒發聲明反擊遭抹黑，更驚人地宣稱已掌握鞠婧禕涉及「嚴重經濟犯罪」的證據，揚言將向國家機關告發。

▲2025陸娛「10大霸榜事件」。（圖／記者田暐瑋製表）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

5小時前

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

3小時前

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

6小時前

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

16小時前

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

16小時前

黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

3小時前

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

19小時前

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

6小時前

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

12/26 00:29

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

20小時前

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

12/26 12:20

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

12/26 07:31

熱門影音

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒

粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭
禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
霍建華睽違10年在台灣公開受訪　曝和林心如吵架「是冷靜派」

霍建華睽違10年在台灣公開受訪　曝和林心如吵架「是冷靜派」
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸
安心亞徵友反應

安心亞徵友反應
未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

看更多

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

痛罵王ADEN朱孝天鬧事：臨死前迴光返照！　孫德榮重砲：從演藝圈消失

20分鐘前0

黃子韜婚後2個月胖到90kg！放閃揭發福原因　身材遭同行當眾調侃　

22分鐘前10

樂天新MC雪地穿超辣！泳裝中間挖空「蹦出超兇上圍」事業線被看光

30分鐘前0

讓加害者受重罰！JYP大動作告Stray Kids黑粉　強調：不接受和解

31分鐘前0

背上人命消失幕前！韓媒選2025劣跡藝人　金秀賢、李陳鎬並列冠軍

34分鐘前44

劉宇寧爆1年沒拍戲「為了爭一番」！　霸氣反擊：我的價值不用這來證明

36分鐘前10

黑魔王柯有倫強勢登場！ 「校園女神」陳華初登場成豬隊友？

59分鐘前0

愛紗才練1個月「衣服褲子全變鬆」！公開甩肉秘訣：給自己的禮物

1小時前0

2025陸娛「10大霸榜事件」！趙露思逆風翻身　于朦朧疑遭虐殺羅生門

1小時前12

邰智源揭羅時豐超狂身家！　工地秀「1天9場」：錢多到用倒的

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小煜「超辣前妻」深夜全說了！
    5小時前2830
  2. 王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！
    3小時前3624
  3. 七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚
    6小時前104
  4. 她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！
    16小時前308
  5. 鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」
    16小時前2622
  6. 黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押
    3小時前83
  7. 董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母
    19小時前167
  8. 前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證
    6小時前10
  9. 金馬導演「開放式關係」玩3P
    12/26 00:292022
  10. 85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」宣布無限期停更
    20小時前184
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合