2025陸娛「10大霸榜事件」！趙露思逆風翻身　于朦朧疑遭虐殺羅生門

2025年大陸娛樂圈如驚濤駭浪，年初陳妍希陳曉宣布離婚，近10年婚姻畫句點；9月于朦朧墜樓猝逝，被網傳出黑幕陰謀；最曲折勵志的莫過於趙露思的逆風反擊，《ETtoday》整理了10大事件，一起來回顧2025年的大陸娛樂圈吧！

▲2025陸娛「10大霸榜事件」，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）



2025年1月－趙露思生病＆解約風波

趙露思2024年底因生病停工，2025年1月坦承因為前東家長期霸凌施暴，患有重度憂鬱症，體重一度降到36.9公斤，8月再度開戰連發3篇文，爆料公司挪用資金，騙她的財務簽下分帳單，氣憤宣布「不用你們封殺我，我不幹了！」大動作註銷3000萬粉絲的微博帳號，原因是不滿長期被抹黑上熱搜。10月宣布成立新工作室，並簽約了新公司，並以《許我耀眼》創下超高收視率，證明自己仍有流量實力，堪稱是女王逆襲。

2025年2月－陳曉陳妍希離婚

陳妍希與陳曉2月正式宣布離婚，結束近10年婚姻，雙方發文「感恩遇見，今後各自安好，未來同為家人的父母」。據悉，陳曉2024年8月突然提出離婚，收拾行李封鎖微信電話，避不見面，態度決絕，更有說法指出離婚主因是性格衝突、情感疏離，陳妍希期待儀式感落空，陳曉情緒失控鬧失聯。

2025年4月－鹿晗關曉彤傳8年情分手

鹿晗4月生日時，關曉彤一反常態，並未發文祝福，甚至刪除了與鹿晗相關的微博。狗仔劉大錘直播爆料兩人因為未來規劃不同，8年戀情畫下句點。

2025年8月－虞書欣爆霸凌掉粉

女星張昊玥實名指控2016年遭虞書欣在節目中霸凌，當眾嘲「蜘蛛精」、孤立操弄規則，20天掉135萬，新戲開機延期，她始終保持沈默，卻被發現私人朋友圈仍在玩樂發文，昊玥9月再嗆「霸凌者演受害者？」虞書欣《蒼蘭訣》甜美女神濾鏡碎，加上虞父涉官商高利貸，家族黑幕雪上加霜。



2025年8月－許凱爆劈腿

許凱遭自稱是前女友的許荔莎爆料劈腿女星趙晴，還動手家暴，接著又被狗仔踢爆長期聚眾賭博，每次輸贏動輒數萬人民幣，導致形象大受打擊。怎料許荔莎態度逆轉，稱爆料只是好玩，想刺激許凱回自己訊息，對於一連串黑料，許凱方要求相關侵權者「立即停止一切侵害許凱先生合法權益的行為，刪除已發布的侵權內容」。

2025年8月－王鶴棣被公開和女友吵架音檔

一名網友公開一段聲稱是王鶴棣與女友吵架的27分鐘錄音檔，聲稱錄自王鶴棣下榻飯店走廊，一男一女激烈爭執，女方激動喊「和你在一起10年」，提及「發工資、工作溝通」，怒控王鶴棣隱瞞戀情「立單身人設圈錢」，但有網友發現王鶴棣吵架全程都沒說髒話，反而大讚有高情商，粉絲痛批「私生偷錄違法」，工作室26日凌晨發嚴正聲明：「網傳內容不實，已交司法處理，非法錄製洩私屬重罪。」

2025年9月－于朦朧墜樓命案

于朦朧9月在北京朝陽區「陽光上東」社區墜樓身亡，享年37歲，工作室證實噩耗，官方定調意外，卻爆出各種陰謀論，稱是掌握高官秘密遭囚禁，墜樓是遭到虐殺，疑點重重如無遺書、友人反應異常等等，事件引爆輿論，有粉絲發起連署要求重啟調查，至今連署人數已達到73萬人。



2025年10月－陳偉霆當爸

陳偉霆微博曬超音波、抱嬰照，官宣與超模何穗生子，「爸爸媽媽還有他」，兩人密戀4年，曾被拍到到日本旅遊，讓粉絲相當驚喜。

2025年11月－王家衛錄音門

王家衛被爆出錄音檔，疑似大肆批評《繁花》演員，還諷刺女星唐嫣「很裝」，甚至連女星金靖的身材都惡意取笑開黃腔，​隱形編劇古二公布音檔後，稱自己在王家衛劇組壓榨，但本人並未出面回應，而向太也批評王家衛：「他沒有張叔平，他是個屁。」

2025年12月－鞠婧禕槓上前東家絲芭傳媒

鞠婧禕控絲芭傳媒故意簽署「雙合同」壓榨藝人，合作期間支付極低工資，未獲得業務分成且長期受到壓榨等。公司絲芭傳媒發聲明反擊遭抹黑，更驚人地宣稱已掌握鞠婧禕涉及「嚴重經濟犯罪」的證據，揚言將向國家機關告發。