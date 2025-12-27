Energy書偉辣妻「懷雙胞胎身材太不科學」！小腿超細 被拍全身照

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星謝京穎2023年底和Energy張書偉登記結婚，12月中旬驚喜證實已懷孕。目前肚子裡有雙胞胎的她，近日在社群平台分享了聖誕節的慶祝點滴，「我們三個都很好喔」，洋溢著準媽媽的幸福光輝。

▲謝京穎小腿還是很細。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



照片中，可以看到謝京穎身穿一襲溫柔的奶茶色系穿搭，內搭長版針織洋裝，外罩雙排扣大衣，整體造型顯得相當優雅氣質。她站在巨大的聖誕樹前擺拍，手裡拿著墨鏡，臉上掛著甜美笑容。

▲謝京穎被拍全身照。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



格外引起討論的是，儘管懷有雙胞胎，但謝京穎的四肢依然相當纖細，在大衣的修飾下，身形看來依舊苗條修長，完全看不出是孕婦，被粉絲大讚狀態極佳。

▲謝京穎超藏肚。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



至於度過聖誕佳節的方式，謝京穎透露因為當天太冷，所以決定「躲在被窩裏度過我的聖誕節」。不過，她也慶幸表示，「好險平安夜有被朋友領出去感受一下聖誕氣氛」，不僅吃了美味的大餐，還品嚐了近期最愛的雞蛋糕。透過外出放鬆心情、到處走走逛逛，讓她滿足地形容這趟行程讓她「整個是身心靈充滿電的一天」。

▲謝京穎和書偉即將迎來兩個寶寶。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



難得分享生活近況，謝京穎感性說道：「真的好久沒有分享休假的生活狀態，突然有點想念」。同時，她也不忘向大家報平安，「我們三個都很好喔，我與我的聖誕禮物們一起度過」，將寶寶視為最棒的聖誕禮物，幸福之情溢於言表。