愛紗才練1個月「衣服褲子全變鬆」！公開甩肉秘訣：給自己的禮物

愛紗儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群平台分享了自己近期的生活目標與體態變化，「短短一個月時間衣服變鬆了、褲子變鬆了」，讓外界窺見她的自律。

愛紗透露在這段時間以來，為了擁有健康的身體、漂亮的線條，她開始養成「早睡早起」的規律作息。除了睡眠調整，她也嚴格執行「吃得正確」的飲食計畫，並搭配「健身增肌減脂」的運動菜單，多管齊下只為了「讓自己身體變好」。

皇天不負苦心人，這樣的堅持很快就收到了成效。愛紗興奮地與粉絲分享成果，在短短一個月內，她就明顯感受到身形的變化，不僅「衣服變鬆了」，連「褲子變鬆了」也讓她相當有感。

回顧這一整年，愛紗感性地說，雖然「發生了大大小小事情」，但她選擇用最積極的方式愛自己，將焦點回歸到身心靈的健康上，希望用一個狀態最好的自己，來為今年畫下完美的句點。

