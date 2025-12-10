向佐痛哭哽咽「演藝圈很恐怖」　發言引揣測退圈…本人49字回應！

記者陳芊秀／綜合報導

香港星二代男星向佐參加大陸紀實節目《尋真之地》，節目中他突然情緒崩潰，哽咽落淚向主持人丁真坦言：「娛樂圈的人很恐怖。」這段發言引發陸網熱議。

▲向佐在陸綜情緒失控哭了。（圖／翻攝自微博）

向佐表示，因為從小在娛樂圈長大，形容此處非常複雜的環境，流著淚說自己不想變複雜，「我覺得他們很恐怖，人很恐怖的」。他目睹了許多虛偽和陰暗的面貌，還回憶起童年時期，因父母的身份而遭受同學的霸凌，並感嘆「人變複雜不是個好事情」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲向佐淚流滿面，透露娛樂圈的人很複雜。（圖／翻攝自微博）

而丁真靜靜聽完後說：「你遇到複雜的事情的時候，你自己要扛得住，如果扛不住，就別混這個圈子了，對吧。」

▲丁真安慰向佐要扛得住，「如果扛不住，就別混這個圈子了」。（圖／翻攝自微博）

由於向佐的發言引發外界揣測要退出演藝圈。他昨日（9）在微博發文回應：「親愛的弟弟，我希望用我的方式和堅持和專業給到他們的幸福、還有大房子還沒有蓋好呢，所以退圈這個想法暫時沒有！」他表示在道孚與丁真聊了許多內心話，文末再次寫道：「人變得複雜並不是一件好事，守護心裡那個『不想長大的小孩』才是最重要的。」

▲向佐發文否認要退出娛樂圈。（圖／翻攝自微博）