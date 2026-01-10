「長太漂亮有什麼困擾」真的釣出舒華！12字回答超直白 全被截圖了

記者潘慧中／綜合報導

舒華是南韓人氣女團「i-dle」的台灣成員，舉手投足都是粉絲的關注焦點。有趣的是，當她9日在社群網站上傳一系列美照後，看到網友搞笑詢問「長得太漂亮有什麼困擾」，立刻被釣出來回答了。

▲舒華回答粉絲提問。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）



照片中，可以看到舒華單穿一件丹寧平口洋裝，巧妙混搭銀色小熊鍊條腰帶。為了搭配這套俐落的打扮，她還紮起高高的丸子頭，不僅讓精緻五官更顯立體，更散發出清冷又甜美的強大氣場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲舒華單穿平口洋裝。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）



舒華僅用簡單穿搭就完美示範何謂「教科書級直角肩」，雪白肌膚與豐滿上圍令人目不轉睛。尤其在貼身剪裁下，她那纖細到不科學的腰線與一雙逆天長腿更是無所遁形，展現出自信且凹凸有致的曼妙體態。

▲舒華辣秀好身材。（圖／翻攝自Instagram／yeh.shaa_）



有趣的是，發現有網友在留言區問「長得太漂亮有什麼困擾」的時候，舒華真的浮出水面回應了，「一堆髒東西容易大驚小怪吧」，超直白的答案讓粉絲不禁嘴角失守。