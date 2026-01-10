金唱片紅毯／CORTIS打頭陣現身！突親切撂中文　紅毯跑錯路全場笑了

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演。紅毯於10日下午4點準時展開，大勢團體CORTIS率先登場。

▲CORTIS，金唱片頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

CORTIS於16點準時登上紅毯，5位成員穿著黑色帥氣服裝率先登場，成員面對四面八方的鏡頭，擺出帥氣POSE，最後趙雨凡說著「謝謝」，表達謝意，爆笑的是，5位孩子離場時走錯方向又返回紅毯上，逗到現場媒體笑出來直呼「好可愛」。

金唱片頒獎迎來40週年，本年度邀來眾多重磅團體，陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ 等18組年度精彩陣容。

典禮由成始璄、文佳煐擔任主持人，蔡依林、許光漢首次參與盛會，人氣男神安孝、邊佑錫、宋仲基特地飛來擔任頒獎嘉賓。