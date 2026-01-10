《九重紫》男星遭爆「出軌2男金主」換資源！　粉絲怒列7宗罪公審

記者田暐瑋／綜合報導

大陸新生代男星顏安曾演出《九重紫》的黑化角色宋翰打開知名度，10日遭粉絲公審7宗罪，包括收編私生飯進入團隊，以及為了博取資源，不惜和男金主談戀愛，之後又出軌，痛批他私生活混亂，讓不少人感到震驚。

▲顏安曾演出《九重紫》。



粉絲列出顏安的7大黑料

1、 收編私生飯進入工作團隊

2、放棄演戲頻繁參加綜藝

3、生日會票價高、對粉絲態度敷衍

4、討厭粉絲接送機，表面卻裝作親切，讓團隊出面當壞人

5、為了博取資源，和男性金主談戀愛，之後又出軌其他男性

6、縱容工作人員拍攝粉絲特寫

7、在禁菸場所吸菸

▲顏安遭列7宗罪。

顏安遭爆雙面人 和男性戀愛換取資源

該粉絲指控，顏安曾將早期的私生飯納入工作團隊，還提及顏安在機場的行為矛盾，先吸引粉絲接機，隨後卻突然禁止此類行為，讓團隊充當「壞人」，被痛批是虛偽的雙面人，也質疑他偏離了「專注演戲」的初衷，近一年未進組，卻頻繁參加綜藝、音樂節等活動，讓粉絲相當失望。

▲顏安遭列7宗罪。



此外，粉絲也抨擊顏安私生活混亂，「硬凹搞笑人設。靠和某位男性談戀愛獲得了資源，卻轉頭在節目中和另一位賣腐，現在又出軌其他男性，請『做藝先做人』。」原文隨後被刪除，但內容已在網上廣泛傳播，並引起了不少粉絲和網友的討論。

許多網友對此事件表達了不同的看法，一些粉絲直言顏安的私生活過於混亂，並質疑言行不一；而另一些人則認為這些指控缺乏實質證據，質疑謠言的可信度。