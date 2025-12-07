劉品言《美容院》告白舊愛　連晨翔「心碎轉身」超揪心

記者許逸群／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週迎來情感與權力的雙線爆發。章廣辰飾演的鄧惟宇在母親推動下進入集團權力核心，上演媽寶逆襲；劉品言則與連晨翔陷入三角戀危機，因初戀男友張耀仁的回歸，劉品言一句心碎告白讓連晨翔徹底崩潰，劇情高潮迭起。

▲劇中連晨翔與劉品言的感情路有不少阻礙出現。（圖／TVBS提供）

章廣辰飾演的鄧惟宇，以沉穩低調的姿態在鄧家鬥爭中生存，並在母親王柔儀（涵冷娜飾）的推波助瀾下，成功登上集團副總位置。他坦言接演這部戲，除了被劇本與人物的多層次設定所吸引，更一本正經地開玩笑表示：「還有需要賺錢！」展現出資深藝人的幽默感。

談到最難的拍攝環節，章廣辰認為是與飾演母親的涵冷娜對戲，為了展現母子間的疏離感，兩人沒有刻意互動。然而，最讓他驚訝的是，涵冷娜的實際年齡僅大他五歲，他直言：「她真的很年輕，原本以為至少大我一輪！」這對「最年輕母子檔」的關係即將面臨考驗，媽寶男是否會為了友情與愛情，掙脫母親掌控，成為後續看點。

▲劇中連晨翔曾暗自阻擾劉品言與張耀仁交往。（圖／TVBS提供）

連晨翔與劉品言飾演的青梅竹馬林麗穎、江之浩，則面臨全然不同的情感重擊。劉品言的大學初戀男友高柏瀚（張耀仁飾）睽違十年回歸，讓江之浩感受到前所未有的不安。劇情最高潮，是林麗穎向高柏瀚吐露後悔當初分手，甚至當眾直球告白：「我們沒有完成的愛情，可以繼續嗎？」江之浩聽到這句話後默默轉身，讓觀眾替他感到窒息般的揪心。

面臨情感低谷的江之浩，也迎來職涯的新轉機。他遇見電視製作人汪君倪（孫淑媚飾），對方不僅讚賞他的才華與魅力，更提出參加美食競賽節目的合作機會。連晨翔先前受訪時透露，君倪是之浩的初吻對象，他笑著預告：「江之浩和君倪之間是曖昧或是悸動，大家可以期待一下。」