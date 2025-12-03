獨／吳宗憲澳門演唱會突取消　天王曝真實原因「損失真的很大」

記者葉文正、蔡琛儀／台北報導

原本12月27日，在澳門舉行的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」演唱會突然無預警取消，天王吳宗憲(憲哥)也證實了此消息，並坦承幕後真實原因，令人感到相當可惜。

▲ 吳宗憲澳門演唱會突然取消。（圖／記者黃克翔攝）

「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」是多年來吳宗憲最新作品，原本內容都已經彩排完畢，門票也銷售一空，證明天王魅力，但是突然宣布延期舉行，引發粉絲們恐慌，在兩岸華人圈受到相當歡迎的憲哥則無奈表示：「對喔，因為香港大火⋯⋯里有殯，不巷歌。」對於大火帶來的死傷情況深有所感，正式宣布延期。

▲吳宗憲已多年未舉行演唱會。（圖／記者屠惠剛攝）

憲哥對於這個情況也提出看法：「演唱會取消，實在是很讓人難過，而我的演唱會又充滿了歡樂的氛圍，真的不適合⋯⋯現在就主辦單位（寶弟）忙著要退票給已經買票的人。」

至於延到何時舉行？憲哥也表達了心中的惶惑：「現在時間還沒有告訴我們。我們可能等待他們的安頓，我們這邊都已經綵排完畢，而且票都賣完了，這次寶弟損失很大。」如此一來，粉絲也只能等待主辦方宣布延唱日期，期盼早日看到憲哥的精湛演出。