震撼彈！黃明志涉命案「恐將告別歌壇」工作全沒了　知情人士鬆口內幕

記者蔡琛儀／台北報導

黃明志月初遭爆涉及台灣網紅謝侑芯命案的爭議，目前因驗屍報告尚未出爐，他仍處於警方口頭保釋期間，日前他推出新歌〈誤解就誤解〉，用一貫犀利、不留情面的創作直接向外界開戰，滿腔批判與怒意，宣洩對於網路上已將自己「未審先判死刑」的現象不滿。

▲黃明志新歌〈誤解就誤解〉恐是他最後一首歌曲。（圖／翻攝黃明志臉書）

知情人士坦言，事發之後的爆料、大馬媒體的報導距離事實有一大段差距，只是受限於正在進行的司法調查，細節無法公開，「這些報導的版本，跟真正的事件，根本不是同一件事。」黃明志這次的新歌就是對某些大馬媒體正面反級，因為化驗報告尚未出爐、尿液化驗報告還沒有結果、屍檢報告同樣還在等候，但外界急著替他「定罪」，形同「人格斬首」。

且據了解，「黃明志的創作旅程可能已走到盡頭。」未來是否還有新作品也成未知數，〈誤解就誤解〉有可能是他演藝生涯最後一首歌曲，不排除將轉往幕後發展。

事實上，黃明志因為此事，原本安排至明年底的所有工作全被取消，先前還公開發文求職，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋，還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」馬年新年歌雖已完成創作，但因贊助商都跑了，也緊急尋求合作廠商，甚至開出保證條件：「MV點閱率若低於1000萬退一半款；若農曆年前我『出事』則全額退。」