蔡依林演唱會售票惹議！超級圓頂2點回應　「要求配合警局調查」

記者張筱涵／綜合報導

蔡依林《PLEASURE》臺北大巨蛋演唱會於11月23日開賣時爆發大規模系統事故，許多歌迷在搶到票後卻因系統卡死無法付款，最終訂單被自動取消，引發大量抗議。爭議延燒多日後，主辦單位SuperDome超級圓頂於11月27日晚間正式發出公告，回應外界質疑，並宣布後續將採取的兩大措施。

▲蔡依林將於年底舉行臺北大巨蛋演唱會。（圖／翻攝自KKTIX）



超級圓頂在公告中表示，面對歌迷與蔡依林經紀團隊提出的批評，公司將「虛心檢討」，並承諾未來舉辦蔡依林PLEASURE演唱會時，將正式「實施實名制售票」，力求改善售票品質、避免同樣情形再度發生。

另外，超級圓頂已向KKTIX提出2大要求，「提供因網路攻擊所引發當機事故之證據」、「配合刑事警察局之調查，以釐清事實」。

事實上，蔡依林將於12月30、31日及2026年1月1日在臺北大巨蛋舉行3場演唱會，門票在11月23日全面啟售後瞬間湧入大量購票人潮。然而，許多粉絲反映，雖然順利搶到座位進入付款頁面，卻因系統當機、金流無法導入、信用卡刷卡失敗，導致在付款期限內完全無法結帳。更有歌迷指出，部分時段購票者獲得延長付款時間，早期搶到票的人卻未獲相同待遇，最終訂單遭取消，因而質疑整體售票與補救措施不公。

【SuperDome 超級圓頂公告全文】

針對 11/23 售票系統 KKTIX 發生之蔡依林 PLEASURE 台北大巨蛋演唱會售票事故：

超級圓頂對各方及經紀公司的意見及指教會虛心檢討，公司未來舉辦蔡依林 PLEASURE 演唱會將實施實名制售票。

超級圓頂已要求 KKTIX 提供因網路攻擊所引發當機事故之證據，並要求其配合刑事警察局之調查，以釐清事實。

超級圓頂 敬上

2025/11/27