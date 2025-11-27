林心如49歲美成這樣！曬國中照「驚見大咖男星」　現場甜閃霍建華

記者孟育民／台北報導

林心如今（27日）盛裝出席，小露香肩、修長美腿，亮麗擔任頒獎人，主持人聶雲讚美她與老公霍建華都是高顏值，由於霍建華曾在《如懿傳》飾演乾隆帝，聶雲直說霍建華是最帥皇帝，林心如也不吝誇老公：「我看過得確實是。」接著聶雲妙語：「以前是皇帝選妃，妳是選皇帝。」林心如幽默回：「先選先贏啊！」引起爆笑。

▲林心如出席活動，狀態維持超好 。（圖／讀者提供）

前陣子林心如在IG分享國中時期嫩照，白皙瓜子臉、水汪汪招牌大眼，引起粉絲熱烈討論，誇她從小就是美人胚。她分享約1989年在同學家拍攝的照片，是沒有濾鏡的年代，聶雲看到照片忍不住驚呼：「好可愛啊！妳從小就那麼美，歲月對妳這麼溫柔。」

該照片引起討論的還有牆上的明星海報，原來是日星阿部寬，巧的是林心如的老公霍建華最新戲劇作品《他為什麼依然單身》就是改編自2006年阿部寬主演的熱門影集《不能結婚的男人》。只是照片年代久遠，林心如看到照片一度還想不起背後海報明星是誰，「很多人說霍建華，但那時我才國中怎麼可能啦。」

▲林心如先前曬國中照，掀起網友討論。（圖／讀者提供）

無論是兒時的可愛還是現今的動人，林心如對外貌、身材的維持非常講究且持之以恆，「我一個禮拜做五項運動，每天都不一樣，送完小孩就運動，在去做其他的事情。」現在她還有打拳擊，被問拳擊對手？林心如笑回：「我老公啊！」