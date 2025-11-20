《大學生》海產捐肝救父明出院　心疼媽顧到感冒：平安健康太重要

記者王靖淳／綜合報導

男星海產（劉威廷）過去曾是節目《大學生了沒》的班底，日前他在社群發文透露自己捐肝救父，這份孝心感動不少人。在經歷手術及術後觀察期後，海產於今（20）日再度發文，並開心宣布爸爸的指數恢復正常，將在明天出院。

▲海產爸即將出院。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）

海產透露，爸爸在經過類固醇施打以及抽血觀察後，身體各項指數終於恢復正常。海產難掩興奮之情地宣布「爸爸明天就能夠出院了。」他也提到，爸爸出院後的飲食管控將會非常嚴格，「被限制比我多很多」，但能回家休養，對他來說已是最大的福氣，「能在家中餐桌上好好吃一頓飯，這件事情太期待了。」

海產坦言，回想過去一家人吃飯時往往都是各自滑手機追劇，很少有交流或互動。然而，經過這次考驗後，他現在只要想到能再次在家中餐桌上好好吃一頓飯，內心竟然感到莫名期待。他更幽默地表示，現在最想做的事，就是和家人聚在一起講幹話、吃飯。

▲海產發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／seafood_rock）

此外，海產大方公開此次的醫藥費，表示爸爸這次住院住了3週，加上他自己捐肝的費用，父子倆醫療總額約65萬左右。他也熱心地喊話，若網友有任何相關疑問或需要幫忙之處，他會盡量回覆。不過，在慶祝爸爸即將出院的同時，海產也心疼地透露，「我老媽顧爸爸顧到自己感冒。」最後，他在文末呼籲大家要注意保暖，並感嘆地說：「平安健康真的太太太太重要了！」