朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

▲女星朴娜勑被爆逼迫經紀人看車震活春宮，曾傳過緋聞的成勛被點名。（翻攝自IG@wooju1025、sunghoon1983）

圖文／鏡週刊

40歲南韓知名女星朴娜勑（又譯：朴娜萊）近年來風波不斷，去年先傳出非法用藥風波後，近日再捲入職場霸凌前經紀人，如今風波越演越烈，甚至還爆出朴娜勑逼迫他們在車上看她「車震」，引發譁然，不少網友也紛紛猜測「男主身分」，懷疑是曾與朴娜勑在2023年爆出性愛「拔不出來」送急診傳聞的成勛。

據南韓新聞台《Channel A》報導，朴娜勑的前經紀人去年12月18日正式向勞工局申訴，指控朴娜勑職場霸凌，申訴書包含當時經紀人分別坐在駕駛和副駕駛座，朴娜勑竟在車輛行駛過程中，在後座與男性進行「車震」，逼迫前經紀人目睹全程，且過程中還多次用腳踹駕駛座的椅子險釀車禍。

朴娜勑爆車震逼經紀人看男主角是他？

朴娜勑爆出逼經紀人看「車震」活春宮後，隨即在韓國各大論壇引發熱烈討論，也讓昔與朴娜勑傳出緋聞的男星成勛再次成為話題，更有網友翻出2023年瘋傳的一張對話截圖爆料，稱「朴娜勑和成勛性行為時，因XX痙攣，拔不出來，今天被送到延世大學世福蘭斯醫院的急診室」，當時雙方經紀人都嚴正否認，表示將提告，不過如今則讓大票韓網友推測成勛可能是這次「車內活春宮」的男主。據悉，2人曾合作《我獨自生活》，進而傳出緋聞。

對此，朴娜勑前經紀人也進一步表示，朴娜勑不僅將這位前男友掛名為公司員工，領取高薪外，還挪用公司33億韓元（約新台幣7,154萬元），只為幫前男友繳納豪宅租屋保證金，涉嫌違反多項罪名，相關證據已交由警方，全案目前偵辦中。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



