朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

記者田暐瑋／綜合報導

韓星朴娜勑近日捲入對員工施壓、職場霸凌、非法醫療、侵占公款等多項爭議，宣布全面暫停演藝活動，如今又被爆料她曾在和經紀人同車的情況下，在車內和男人發生性行為，等同於逼迫經紀人旁觀整個過程，引發社會譁然。

綜合韓媒報導，朴娜萊的前經紀人們向法院控告「職場霸凌」，內容指出她曾搭乘經紀人駕駛的車輛趕通告，開車途中在後座與男性發生性行為，經紀人崩潰表示：「當時我坐在駕駛座和副駕駛座，因為車輛是密閉空間，無法逃避或離開現場。朴娜勑利用自己是雇主的地位，強迫我們在視覺和聽覺上都不得不接受這種情況。」

▲朴娜勑車上活春宮。（圖／翻攝自IG）

前經紀人們主張，這種行為不僅僅是單純的私人脫序行為，更涉及濫用優越地位的「職場霸凌」，此外，陳情書中還提到，朴娜勑在啪啪過程中，曾多次用腳踢駕駛座座椅，差點導致交通事故。此外，前經紀人3日向法院申請對朴娜勑的房地產進行假扣押，並預告將提起損害賠償訴訟，指控特殊傷害、職場內霸凌、性騷擾、代替處方、拖延支付個人費用等多項違法行為。

南韓勞動廳將針對此事於本月內找前經紀人進行事實確認，截至目前，朴娜萊方面尚未對相關指控發表官方立場。朴娜勑在事件爆發後，以恐嚇未遂罪名對前經紀人提起控告，「經確認，前經紀人在設立個人法人後，以代理費名義挪用資金。」據警方透露，目前與朴娜勑相關的案件共計7起，其中特殊傷害嫌疑案件正在首爾江南警察署進行調查。

