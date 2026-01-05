ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王陽明新年出車禍
元旦後4生肖運勢翻紅
阿本參加婚禮被催婚
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

馬國畢 康康 小嫻 大S 具俊曄 朴娜勑 王陽明 米可白

徹底消失！新有菜引退「社群網站」將全刪光　官方籲：請以溫暖守護

記者張筱涵／綜合報導

日本AV女優新有菜於2025年12月31日正式引退，為多年來的演藝活動畫下句點，個人相關社群平台也會陸續在1月內完成關閉與刪除，徹底斷開公眾人物這條路。

▲▼日本AV女優新有菜(新 ありな)宣布引退。（圖／翻攝自YouTube／ありなの、これありな！）

▲▼新有菜正式引退。（圖／翻攝自YouTube／ありなの、これありな！、記者湯興漢攝）

▲▼《台北國際成人展》行前記者會，來自日本兩大人氣AV女優新有菜、櫻空桃出席，場外吸引了眾多粉絲前來應援。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新有菜正式引退　將全面關閉社群切斷對外聯繫

在引退聲明中提到，新有菜在出道初期對一切仍感到陌生與不安，隨著時間累積完成了眾多作品，經歷無數時刻與成長，也逐漸成為備受喜愛的存在。官方特別強調，能夠一路走到今天，全仰賴粉絲長年以來的支持與陪伴。無論是留言、鼓勵的話語、活動現場溫暖的應援聲，或是默默守候的存在，都成為支撐她持續前進的重要力量。

此外，新有菜也在直播中親自說明，引退後將逐步與外界斷開聯繫，個人社群帳號將於1月10日前陸續刪除，擁有7.6萬人訂閱的YouTube頻道也將停止更新，未來不再透過任何平台與粉絲互動，等同正式切斷與外界的所有聯繫，這也意味著，新有菜今後將不再以公眾人物身分活動，徹底告別這個圈子。

官方指出，雖然引退為一個重要的句點，但新有菜的人生仍將繼續向前，希望外界能夠尊重她的選擇，並以溫暖的心情祝福她未來能夠走上屬於自己的新道路，最後也向一路以來支持並守護新有菜的所有人致上最誠摯的感謝，感謝粉絲多年來不離不棄的陪伴與鼓勵。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

新有菜

推薦閱讀

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

5小時前

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

18小時前

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

6小時前

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

12小時前

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

1/4 10:31

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

20小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

王陽明新年出車禍！　「誤判綠燈追撞前車」自責道歉：我會負責

王陽明新年出車禍！　「誤判綠燈追撞前車」自責道歉：我會負責

14小時前

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

1小時前

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

1/3 09:57

王祖賢首發聲「曝當年引退真實原因」！　藏21年證實：曾罹患憂鬱症

王祖賢首發聲「曝當年引退真實原因」！　藏21年證實：曾罹患憂鬱症

3小時前

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿…挨轟低俗

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿…挨轟低俗

1/4 08:51

熱門影音

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場
蔡尚樺跨年

蔡尚樺跨年
張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分
蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋

楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧

春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

看更多

【跨年最暖一幕】狗狗被煙火嚇到卡車縫 一群人直接抬車救牠超感動QQ

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

林憶蓮乘坐「飛船」花車繞場！　深圳收官場感性告白萬人

14分鐘前0

蕭子墨生日迎雙喜臨門！　曾陷「內耗深淵」吐真實心聲

15分鐘前0

當房東數十年小彤老師血淚史　「被房客打數萬元色情電話」

28分鐘前0

資深包租婆小彤房東生涯閱人無數　倪安東夫婦入住包生房

33分鐘前2

徹底消失！新有菜引退「社群網站」將全刪光　官方籲：請以溫暖守護

33分鐘前0

過年在家就可看！《我家的事》上架OTT「春夏秋冬一家人」喜發聲

52分鐘前0

獨／崔立于唱回家鄉！家人到場支持　堅強喊「哭不出來⋯」結果哭了

56分鐘前10

男星得獎太嗨「台上敲斷獎盃」！嚇到兩眼瞪大　全場瞬間尷尬

56分鐘前10

被好友設局！張立東婚禮變「免費主持人」　事後才知酬勞全進他口袋

1小時前0

動力火車宣布5月開唱！　小巨蛋「連唱3天」搶票時間曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲
    5小時前126
  2. 獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！
    18小時前302
  3. 禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！
    6小時前65
  4. 小嫻深夜悲痛曝母離世　撐完舞台演出
    12小時前4816
  5. 《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控
    1/4 10:316647
  6. 大S離世近一年！具俊曄「落寞擦墓碑」
    20小時前8620
  7. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:294022
  8. 王陽明新年出車禍！　追撞前車自責道歉
    14小時前2020
  9. 朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」
    1小時前21
  10. 朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程
    1/3 09:575244
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合