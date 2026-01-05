徹底消失！新有菜引退「社群網站」將全刪光　官方籲：請以溫暖守護

記者張筱涵／綜合報導

日本AV女優新有菜於2025年12月31日正式引退，為多年來的演藝活動畫下句點，個人相關社群平台也會陸續在1月內完成關閉與刪除，徹底斷開公眾人物這條路。

▲▼新有菜正式引退。（圖／翻攝自YouTube／ありなの、これありな！、記者湯興漢攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

新有菜正式引退 將全面關閉社群切斷對外聯繫



在引退聲明中提到，新有菜在出道初期對一切仍感到陌生與不安，隨著時間累積完成了眾多作品，經歷無數時刻與成長，也逐漸成為備受喜愛的存在。官方特別強調，能夠一路走到今天，全仰賴粉絲長年以來的支持與陪伴。無論是留言、鼓勵的話語、活動現場溫暖的應援聲，或是默默守候的存在，都成為支撐她持續前進的重要力量。

此外，新有菜也在直播中親自說明，引退後將逐步與外界斷開聯繫，個人社群帳號將於1月10日前陸續刪除，擁有7.6萬人訂閱的YouTube頻道也將停止更新，未來不再透過任何平台與粉絲互動，等同正式切斷與外界的所有聯繫，這也意味著，新有菜今後將不再以公眾人物身分活動，徹底告別這個圈子。

官方指出，雖然引退為一個重要的句點，但新有菜的人生仍將繼續向前，希望外界能夠尊重她的選擇，並以溫暖的心情祝福她未來能夠走上屬於自己的新道路，最後也向一路以來支持並守護新有菜的所有人致上最誠摯的感謝，感謝粉絲多年來不離不棄的陪伴與鼓勵。