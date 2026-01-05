ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王陽明新年出車禍
元旦後4生肖運勢翻紅
阿本參加婚禮被催婚
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

朴娜勑 胡文英 鹿晗 檀健次 范怡文 趙筱葳 成東鎰 朴寶劍

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

禾浩辰（左）兩年前被拍到和吳品潔（右）約會後沒多久就認愛。

圖文／鏡週刊

以電影《等一個人咖啡》走紅的男星禾浩辰耶誕夜曬出求婚喜訊，交往兩年的女友吳品潔含淚答應，小倆口從朋友變成戀人，即將進階攜手下半輩子，不過同一時刻，吳品潔出清家中千萬元名錶收藏，不免讓人聯想是否切割舊愛。

35歲的禾浩辰近年戲約和實境節目不少，螢幕形象健康的他，尋覓多年終於找到真愛，他的求婚告白說：「我一直在思考要如何表達我們的愛情。其實在遇到妳之前，我很怕再次陷入愛情裡，但遇到妳之後，我好像有勇氣面對。」

禾浩辰（左）在耶誕夜分享向吳品潔（右）求婚成功的甜蜜畫面。（翻攝自禾浩辰臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲禾浩辰（左）在耶誕夜分享向吳品潔（右）求婚成功的甜蜜畫面。（翻攝自禾浩辰臉書）

不似高身價仙氣飄飄

巧合的是，被求婚前後，吳品潔正好在個人社群分享手上名錶出清照片，是一只停產的勞力士綠金迪，「年末家中正在整理，所以看看有沒有尋找很久的朋友。」市價行情落在新台幣近300萬元之譜，由於她一直給人仙氣飄飄感，突然要出售金光閃閃的名錶，讓不少人相當驚訝，她也特別強調「沒有被盜帳號」。

吳品潔在社群po出名錶脫售，4只錶市值3,000萬元。（翻攝自吳品潔IG）

▲吳品潔在社群po出名錶脫售，4只錶市值3,000萬元。（翻攝自吳品潔IG）

而吳品潔另一組分享的錶款更值錢，她標註「經典 稀有 排隊都買不太到 且停產」，一只是鑲鑽的愛彼錶（Audemars Piguet）、兩只百達翡麗（Patek Philippe）金鷹系列。光是愛彼錶這只皇家橡樹系列超薄陀飛輪錶就十分稀有，且鑲鑽部分又分藍寶和方鑽款，吳品潔這只較像方鑽款，在國際二手市場上高達新台幣1,600萬元，而兩只百達翡麗加起來也破千萬元行情。

如果這些錶順利出清，價值共3,000萬元，等於是一間台北市中古華廈的價格，十分驚人！只是當禾浩辰無預警求婚並昭告天下時，吳品潔賣錶的IG限動也跟著下架。

禾浩辰秀出求婚鑽戒，情定吳品潔。

▲禾浩辰秀出求婚鑽戒，情定吳品潔。

打拚演藝圈興趣缺缺

據悉，吳品潔曾在夜店打工，認識演藝圈大佬俞惟中後，短暫到中國大陸發展，後又返台透過當時男友認識現任經紀人，2019年接演戲劇《你有念大學嗎？》而認識禾浩辰。

吳品潔6年前陸續拍了偶像劇，但不夠積極，目前已淡出演藝圈。

▲吳品潔6年前陸續拍了偶像劇，但不夠積極，目前已淡出演藝圈。

吳品潔來自單親家庭，念文化大學中文系文藝組，一出道頗有女神的氣質，只是她5、6年來對演藝圈興趣缺缺，近2年鮮少接戲，頂多客串，現已無經紀約。曾與吳品潔合作過的工作人員透露，她認識很多環境優渥的朋友，可能跟之前某任男友經濟寬裕有關，似毫無經濟壓力。過去吳品潔交往過，且浮上檯面的只有邱宇辰（毛弟），其他都是圈外人。

不過吳品潔和禾浩辰相當合拍，剛認識時就對媒體直球表態「他是理想型」，但當時禾浩辰還在跟鬼鬼（吳映潔）糾纏，而吳品潔後來也和毛弟交往，兜兜轉轉最後仍走在一起。吳品潔近期因略福態被疑有孕，她在IG回復：「沒有，只是衣服較寬鬆。」

禾浩辰今年加入實境節目《我們這一攤》第二季。

▲禾浩辰今年加入實境節目《我們這一攤》第二季。


更多鏡週刊報導
賣錶轉現金／脫手名錶遭列黑名單「禁再買」　王陽明怨不尊重
姐弟戀零偽裝／獨家！男友飛越12,500公里　魏如萱當街幫他揉肩活血
婚事遇波折／獨家！李玉璽媽媽急抱孫　許允樂凍卵掃除婚事障礙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

13小時前

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

6小時前

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

21小時前

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

14小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿…挨轟低俗

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿…挨轟低俗

23小時前

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

1/3 09:57

王陽明新年出車禍！　「誤判綠燈追撞前車」自責道歉：我會負責

王陽明新年出車禍！　「誤判綠燈追撞前車」自責道歉：我會負責

8小時前

米可白自揭2月將動刀！　曬「逆齡瀏海自拍照」吐近況

米可白自揭2月將動刀！　曬「逆齡瀏海自拍照」吐近況

8小時前

阿本參加婚禮被催婚　看著男友甜喊：我現在已經很滿足

阿本參加婚禮被催婚　看著男友甜喊：我現在已經很滿足

11小時前

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

10小時前

歌曲原本僅3則評論...卻被林宥嘉、周興哲翻唱爆紅！　原唱身份曝光了

歌曲原本僅3則評論...卻被林宥嘉、周興哲翻唱爆紅！　原唱身份曝光了

1/3 15:32

熱門影音

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場
蔡尚樺跨年

蔡尚樺跨年
張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分
蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋

楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧

春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

看更多

【四貓護駕】寶寶躺床被貓主子包圍！太療癒啦♥

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

1月5日星座運勢／天蠍收意外禮物！牡羊打動心房　這星座展現貼心

14分鐘前10

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

1小時前1

古力娜扎床戲「主動加碼」：來非禮你了　陸劇男神羞到嘴角壓不住

1小時前0

唐綺陽運勢／天秤公事家事兩頭燒！獅子「遠距離更穩定」射手多體諒

6小時前1810

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

8小時前52

米可白自揭2月將動刀！　曬「逆齡瀏海自拍照」吐近況

8小時前57

王陽明新年出車禍！　「誤判綠燈追撞前車」自責道歉：我會負責

10小時前24

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

11小時前91

阿本參加婚禮被催婚　看著男友甜喊：我現在已經很滿足

12小時前33

台AV女優被媽「阻止買精品包」　親揭原因：還是覺得自己沒長大

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！
    13小時前302
  2. 小嫻深夜悲痛曝母離世　撐完舞台演出
    6小時前3610
  3. 《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控
    21小時前6646
  4. 大S離世近一年！具俊曄「落寞擦墓碑」
    14小時前8618
  5. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:293821
  6. 《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿
    23小時前269
  7. 朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程
    1/3 09:575244
  8. 王陽明新年出車禍！　追撞前車自責道歉
    8小時前107
  9. 米可白自揭2月將動刀！　曬自拍照吐近況
    8小時前102
  10. 阿本參加婚禮被催婚　罕見鬆口進度
    11小時前181
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合