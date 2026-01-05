「權珉娥元旦輕生未遂」突大動作刪IG！　公司緊急發聲曝近況

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥（권민아）1日輕生未遂，公司緊急出面表示將蒐集證據對網友惡評提告，但她甦醒後情緒相當不穩，連續在IG貼出5則文章，崩潰地寫下過往曾經說過的悲慘的身世、隊內霸凌以及精神諮商等事情。她的精神狀況令粉絲很擔心，IG帳號更是在5日整個關閉，對此，公司緊急出面透露「她安定休息中，請大家不要擔心」，有人陪在身邊，才讓粉絲放心。

▲珉娥元旦時情緒不穩，令粉絲很擔心。（圖／翻攝自珉娥IG）



權珉娥1日突然在IG發出輕生文，2個小時獲救後，她突然在IG上連續PO出5則文章，訴說著自己的悲慘童年，過去遭到性侵、隊內霸凌等事件，向大眾求救並痛喊「為什麼想要我死」，情緒看起來非常不穩定，大批網友在留言區安慰她「好好讀完妳的文字了，不要被惡評影響」、「我們相信你，我們愛你」、「姐姐希望你幸福」，也有粉絲著急呼救「拜託現在有人陪在她身邊」，盼望不要有憾事發生。

▲珉娥突刪除IG，公司緊急發聲「她在家裡休養中」。（圖／翻攝自韓網）



事件發生5日過去，權珉娥的IG帳號突然遭關閉，令歌迷非常擔心，對此，她的公司稍早緊急對外發聲，「權珉娥現在在家裡安定地休養中，不用擔心沒關係。」

她的公司MODEN BERRY KOREA也曾在1日發聲表示，為保護珉娥，將對網路上的惡評採取法律訴訟，「最近在社群網路上持續發生對於權珉娥惡意的批判、人身攻擊留言、虛假事實散播等行為，對於這些非法行為，公司方面正在搜集相關證據，將會採取強烈法律對應手段。」

MODEN BERRY KOREA當時強調，「雖然公司與珉娥合約已經解除，但是在雙方協議之下圓滿解約，至今都維持著很好的關係，我們只是合約到期，但公司仍會代理珉娥的行程、活動等行程。」希望粉絲仍繼續關心並支持珉娥，也盼望輿論克制猜測性的惡評留言。

