蕾菈「教愛貓後空翻」慘遭毀容　半張臉留抓痕：另類炫貓

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蕾菈（Lyla）向來不吝嗇在社群分享生活點滴，身為超級貓奴的她，近日卻因為一個突發奇想的互動，導致臉蛋慘遭「毀容」。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈在限動上傳自拍短片還原事發經過，無奈透露自己原本一時興起，「只是想要教我的貓後空翻」，沒想到這個特技還沒練成，愛貓在翻轉的過程中疑似失控，導致她的臉留下抓痕。她曬出臉部明顯受傷的慘況，只見傷痕清晰可見，讓她忍不住驚呼「好扯喔」，但也只能苦笑接受這個教訓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈臉被愛貓抓花。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

儘管臉上掛彩，不過蕾菈自嘲這或許算是種另類炫貓，並指著臉上的傷痕笑稱這是貓咪在後空翻時留下的戰績，用輕鬆的態度面對這場破相驚魂。照片曝光後，蕾菈臉上的傷勢立刻引來網友關注，私訊湧入滿滿的關心。對此，蕾菈事後再發聲報平安，感謝大家的溫暖問候，並表示自己受傷當下「已經有馬上擦藥處理了」，請大家不用擔心。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈感謝大家私訊關心。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈也坦言，自己應該算是很不在意破相的人了，對於身上留下傷疤看得很開。她更進一步透露，身為貓奴，其實被愛貓抓受傷已習以為常，並細數過往的傷痕，舉凡「胸部、手臂、大腿都留下大大小小的疤」，但她從不因此責怪毛小孩，反而將這些皮肉痛都視為是愛貓「給我在這世上留下的回憶。」

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

