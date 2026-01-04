大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面惹鼻酸

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）去年2月離世，具俊曄每天都到金寶山報到，深情陪伴愛妻吃飯，先前也多次被網友目擊，即便下雨天依舊不離不棄。在新年的開始，有網友再度目擊具俊曄昨（3）現身金寶山，更細心為大S擦拭墓碑，神情看似有些落寞，令人相當心疼。

▲具俊曄現身金寶山陪伴大S。（圖／翻攝自小紅書）

該名網友在小紅書分享，因下午另有行程，清晨便從淡水搭乘第一班8點的好行巴士前往金寶山，途中一度迷路，花了一些時間才找到大S的墓碑。祭拜結束準備離開時，迎面正好遇到具俊曄，對方帶著一大袋物品前來，她主動上前打招呼，用韓文表明自己是熙媛的粉絲，具俊曄則伸手指向大S的墓碑作為回應。

原PO形容，具俊曄當時神情顯得有些低落，似乎沒有太多說話的心情。出於關心，她並未立刻走遠，而是站在台階下遠遠觀察，只見具俊曄隨後開始細心擦拭墓碑，無論正面或背面都一一清理，動作相當認真，連折疊椅都還沒來得及架起。這一幕讓她看了鼻酸，最終選擇默默離去。

▲具俊曄去年露面人消瘦不少。（圖／翻攝自S媽臉書）



事實上，先前就有讀者向《ETtoday星光雲》透露，具俊曄在金寶山不是坐在椅子上看書、滑平板手機，就是細心擦拭墓地、整理周圍環境，甚至還在那邊看大S生前演出的《流星花園》。小S也曾被到問現在還有未完成的事情？她則說，「其實我姊夫除了每天去金寶山陪我姊吃飯之外，他每天都會畫我姊的畫像，滿屋子都是我姊，不知道能不能有一天辦一個畫展。」