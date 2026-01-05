張書豪「顧兒被當壞人」崩潰！　挫折喊：希望也能分到一些愛

記者王靖淳／綜合報導

藝人張書豪和歐陽妮妮2024年6月宣布結婚，並在去年迎來兒子「睦睦」的出生，平時會透過社群記錄育兒日常的他，今（5）日在限動發布長文，吐露育兒路上的挫折，坦言因為「早上睦睦突然的一個反應」，讓向來堅持親力親為照顧孩子的他，心態瞬間崩潰。

▲張書豪、歐陽妮妮2024年結婚。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪在文中還原事發經過，提到清晨為了哄兒子睡覺已耗了一小時，隨後兒子大便，他抱去清洗。原本一切安好，沒想到老婆中途進來幫忙，兒子一看到媽媽的瞬間「就崩潰大哭，像是我剛剛虐待他一樣。」這委屈的一幕，讓身為主要照顧者的他深受打擊，甚至跟著心碎，無奈感嘆這種難過的心情，「可能要好一陣子才能調適好。」

▲張書豪顧兒瞬間崩潰。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪解釋這份失落感的來源，他回憶自從月嫂離開後，自己包辦兒子生活的大小事，舉凡「洗屁股、洗澡、刷牙、感冒吸鼻子。」原本他認為，透過這樣的陪伴，兒子能感受到父愛，進而建立更緊密的親子連結，這也是他嚮往的目標。然而，他卻忽略自己負責的這些，對嬰兒階段的孩子來說，其實都是「相對不舒服、難忍受、害怕、抗拒的」，以至於最近頻繁出現「對媽媽哭訴」的狀況，讓他覺得既心疼又無奈。

▲張書豪透露兒子見到老婆直接大哭。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

身為兒子的主要照顧者，張書豪坦言自己為了孩子的習慣及行為，承擔許多吃力不討好的角色，甚至連老婆的角色設定原本也是討論好的「陪玩姊姊」。雖然外界常稱讚兒子被養得很好，但這背後是他對餵奶與睡眠時間的嚴格堅持，甚至會用各種方式，讓兒子把奶喝完，事後冷靜回想才驚覺「他一定覺得爸爸很煩。」

▲張書豪分享育兒挫折。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪強調，自己不在意孩子比較愛媽媽，畢竟那是「她身上的血肉」，但希望能分到一些愛，而不是被當作壞人。對此，張書豪也提出建議，認為應該要「讓另一半一起參與一些不開心、恐懼、害怕的事情」，讓孩子知道父母都會陪著經歷這些，目前歐陽妮妮也已同意一起改變，希望能改善他感到挫折的狀況。