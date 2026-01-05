ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

甜茶首度公開放閃！台上告白3年女友
唐綺陽運勢／天秤公事家事兩頭燒！
無尊遭圈內好友背刺！慘丟節目機會
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

馬國畢 康康 小嫻 大S 具俊曄 朴娜勑 王陽明 米可白

張書豪「顧兒被當壞人」崩潰！　挫折喊：希望也能分到一些愛

記者王靖淳／綜合報導

藝人張書豪和歐陽妮妮2024年6月宣布結婚，並在去年迎來兒子「睦睦」的出生，平時會透過社群記錄育兒日常的他，今（5）日在限動發布長文，吐露育兒路上的挫折，坦言因為「早上睦睦突然的一個反應」，讓向來堅持親力親為照顧孩子的他，心態瞬間崩潰。

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲張書豪、歐陽妮妮2024年結婚。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪在文中還原事發經過，提到清晨為了哄兒子睡覺已耗了一小時，隨後兒子大便，他抱去清洗。原本一切安好，沒想到老婆中途進來幫忙，兒子一看到媽媽的瞬間「就崩潰大哭，像是我剛剛虐待他一樣。」這委屈的一幕，讓身為主要照顧者的他深受打擊，甚至跟著心碎，無奈感嘆這種難過的心情，「可能要好一陣子才能調適好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲張書豪顧兒瞬間崩潰。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪解釋這份失落感的來源，他回憶自從月嫂離開後，自己包辦兒子生活的大小事，舉凡「洗屁股、洗澡、刷牙、感冒吸鼻子。」原本他認為，透過這樣的陪伴，兒子能感受到父愛，進而建立更緊密的親子連結，這也是他嚮往的目標。然而，他卻忽略自己負責的這些，對嬰兒階段的孩子來說，其實都是「相對不舒服、難忍受、害怕、抗拒的」，以至於最近頻繁出現「對媽媽哭訴」的狀況，讓他覺得既心疼又無奈。

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲張書豪透露兒子見到老婆直接大哭。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

身為兒子的主要照顧者，張書豪坦言自己為了孩子的習慣及行為，承擔許多吃力不討好的角色，甚至連老婆的角色設定原本也是討論好的「陪玩姊姊」。雖然外界常稱讚兒子被養得很好，但這背後是他對餵奶與睡眠時間的嚴格堅持，甚至會用各種方式，讓兒子把奶喝完，事後冷靜回想才驚覺「他一定覺得爸爸很煩。」

▲▼張書豪。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲張書豪分享育兒挫折。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪強調，自己不在意孩子比較愛媽媽，畢竟那是「她身上的血肉」，但希望能分到一些愛，而不是被當作壞人。對此，張書豪也提出建議，認為應該要「讓另一半一起參與一些不開心、恐懼、害怕的事情」，讓孩子知道父母都會陪著經歷這些，目前歐陽妮妮也已同意一起改變，希望能改善他感到挫折的狀況。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張書豪歐陽妮妮

推薦閱讀

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

9小時前

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

5小時前

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

23小時前

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

11小時前

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

7小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

1/4 10:31

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

17小時前

男星爆雙劈3天戰2女！過夜大咖女星「隔天又聊色開房網美」　2女怒反擊

男星爆雙劈3天戰2女！過夜大咖女星「隔天又聊色開房網美」　2女怒反擊

6小時前

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

1/4 17:39

徹底消失！新有菜引退「社群網站」將全刪光　官方籲：請以溫暖守護

徹底消失！新有菜引退「社群網站」將全刪光　官方籲：請以溫暖守護

5小時前

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

1/3 09:57

熱門影音

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場
蔡尚樺跨年

蔡尚樺跨年
張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分
蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋

楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧

春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

看更多

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

小禎曝男友驚喜現身生日趴「像夢境」！　感動大哭：我終於等到這一刻

15分鐘前10

簡沛恩痛別亡父驚曝身世之謎　「本姓不姓簡」活50年才知

23分鐘前10

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

33分鐘前0

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

1小時前10

張書豪「顧兒被當壞人」崩潰！　挫折喊：希望也能分到一些愛

1小時前0

夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

1小時前10

蕾菈「教愛貓後空翻」慘遭毀容　半張臉留抓痕：另類炫貓

2小時前20

「權珉娥元旦輕生未遂」突大動作刪IG！　公司緊急發聲曝近況

2小時前0

洪榮宏攝護腺術後「包尿布」現身！　突認「分居愛妻3個月」揭配偶欄現況

2小時前43

朴娜勑形象難救！車上活春宮連環爆　「3年賺100億」遭疑逃稅20億

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲
    9小時前147
  2. 朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」
    5小時前103
  3. 獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！
    23小時前302
  4. 禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！
    11小時前65
  5. 1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易
    7小時前8
  6. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:294022
  7. 《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控
    1/4 10:316647
  8. 小嫻深夜悲痛曝母離世　撐完舞台演出
    17小時前4816
  9. 男星爆雙劈大翻車！過夜大咖女星「隔天聊色開房網美」
    6小時前1817
  10. 大S離世近一年！具俊曄「落寞擦墓碑」
    1/4 17:398820
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合