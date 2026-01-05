朴娜勑形象難救！車上活春宮連環爆　「3年賺100億」遭疑逃稅20億

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女諧星朴娜勑手握多個節目主持，她近來遭到前經紀人連環爆，先是被爆出職場霸凌、非法注射藥物、未支付薪資等，還被爆料疑似車上「活春宮」逼經紀人觀看全程，形象全掃地，但她持續保持沈默。5日，她又被爆出涉及逃稅，且金額恐怕高達韓幣20億，震撼娛樂圈。

▲朴娜勑被挖出3年賺韓幣100億（約台幣2.17億元），遭質疑逃稅韓幣20億（台幣4340萬元） 。（圖／翻攝自朴娜勑IG）



朴娜勑早在2023年就被爆出過逃稅，當時，他的公司JDB娛樂緊急發聲解釋，「朴娜勑一直以來都誠實地繳稅，根據國稅局納稅規定履行義務。」追加繳納稅金韓幣數千萬元。

沒想到，韓媒5日再度爆出她逃稅，國稅廳自2022年11月起，針對朴娜勑所設立的一人公司N Park（音譯）進行了為期1個月的高強度稅務調查。N Park的代表理事登記人為朴娜勑媽媽，但其實朴母並非就職於該公司，卻每個月收到數百萬，一年累積下來約莫韓幣8千萬的年收入。

且朴娜勑在2018年設立N Park後，直到2021年中為止，累計收入近韓幣100億元（約台幣2.17億元），但她把100億的大部分資金留在法人帳戶中，遭到外界質疑是為了逃稅。

▲朴娜勑近日來負面新聞連環爆。（圖／翻攝自朴娜勑IG）



國稅廳認為朴娜勑至少少報了數10億的虛假經費，對此展開調查，據悉，相關單位推估她恐怕逃稅至少20億元（台幣4340萬元），但後來國稅廳只對她追加繳納稅金韓幣2到3億元便結案。如今過往涉嫌逃稅的醜聞再度被翻出來，朴娜勑這次要恢復名譽恐怕沒這麼容易。