簡沛恩痛別亡父驚曝身世之謎　「本姓不姓簡」活50年才知

記者王靖淳／綜合報導

女星簡沛恩在2025年最後一天，發文哀悼父親，坦言自己剛送完爸爸最後一程，心情格外複雜。近日她再度透過社群發布長文，吐露父親離世後的沉重心聲，以及揭開一段宛如八點檔的驚人際遇。

▲簡沛恩。（圖／翻攝自Facebook／簡沛恩）



剛處理完父親後事的簡沛恩坦言，過去這兩週彷彿度日如年，「感覺像是過了兩個月」，獨自一人面對繁雜的手續與變故，雖然外表看似冷靜，其實「腦子裡是鬧哄哄的。」不過，她不同於年輕時覺得自己孤苦無依，如今轉念發現，即便一路走來的缺乏父母支持，但身邊卻擁有一群在關鍵時伸出援手的好友，讓她能堅強走完送別父親的最後一程。

除了感謝好友相挺，簡沛恩更驚曝一段深藏50年的身世之謎，竟然在不久前真實上演。她透露，這一切都要歸功於好閨蜜方馨的牽線。原來在2024年4月，當時人在東京的她，突然收到方馨傳訊告知「遇到妳表姐」，更語出驚人地說：「妳其實不姓簡，妳本姓其實姓蔡。」

▲簡沛恩50年才知本姓不姓簡。（圖／翻攝自Facebook／簡沛恩）

簡沛恩當下以為方馨喝醉或遇到詐騙，沒想到致電父親求證時，竟得到父親沉默後的反問：「妳怎麼知道的？」原來父親當年因本家生了5個男孩，便過繼給膝下無子的簡家。這段秘密一夕揭開，讓她忍不住驚呼：「這是什麼八點檔的劇情活生生在我人生裡上演」，也讓她意外找回了失散的親人。