夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

記者黃庠棻／台北報導

2026首選醫療愛情影集《整形過後》第7、8集播出後，持續受到25到64歲女性觀眾喜愛，更穩坐LINE TV台劇、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍。

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

最新劇情中，夢多（大谷主水）飾演的「德明」無視伴侶徐千京的意願，逕自依照個人喜好替對方挑選胸部假體，引爆診間衝突。張榕容飾演的整外女醫「楊雅頌」當場冷回「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部。」一語戳破控制型愛情，瞬間在網路炸鍋。

精華片段上線僅一天即突破120萬人點閱，網友狂讚「醫生好帥」、「這種人診間真的超多」、「一句話講完所有恐怖情人」。而徐千京也心疼角色「若青」，直言「如果是真心喜歡一個人，不會因為對方鼻子高一點、眼睛大一點就更愛她。」

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》夢多在健身房端詳自己與徐千京的「完美體態」，神情滿是自信與得意，將角色的自戀與盲點展露無遺。夢多坦言這場戲其實最難的不是體能，而是心理狀態「在健身房時我只專注自己的身體與肌肉進步，卻完全忽略了伴侶其實不想改變，要把這種過度愛自己、卻看不見對方感受的狀態演出來，是這次最大的挑戰。」

首次與夢多合作的徐千京也分享，原以為對方嚴肅、有距離感，實際合作後才發現夢多相當投入又貼心「他是一個很有親和力、也很熱心的演員。」更透露，《整形過後》是她睽違六年再度演出的作品「這些年沒拍戲，對表演其實有點沒自信，甚至一度想過是不是該放棄。」

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

幸好導演與製作團隊給予徐千京極大鼓勵與肯定，讓她重新找回站在鏡頭前的勇氣，開心直言「這部戲讓我覺得，好像還可以再為表演多堅持一下。」

最新劇情另一共情看點，則是金鐘影后劉瑞琪飾演晚年決心完成性別轉換、卻不敵病魔離世的「永馨」，成為《整形過後》第7、8集中最讓觀眾心碎的一條情感線。劉瑞琪分享，永馨心中唯一放不下的始終是女兒「蘇菲」（安心亞飾）。

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

劉瑞琪說道「我深知女兒的心情，所以我選擇用開心的方式，掩飾自己對她的歉意。」希望觀眾看到的永馨，即使病痛纏身、即使在面對完成性別重置手術的決心與惶恐時「呈現出來的永遠是一道溫暖的光，這是她留給蘇菲的愛。」

談及詮釋永馨在「手術風險」與「生命延續」之間的沉重抉擇，劉瑞琪坦言自己一開始其實無法理解「為什麼有人非要冒著生命危險去做這樣的手術？」為了走進角色，她大量觀看當事者的影片分享，才逐漸理解那份來自內在認同的迫切與痛苦。

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

對此，劉瑞琪表示「在那之前，這個世界對我來說幾乎是一片空白。」她也回想過去曾遇過的朋友與他們的相處方式，加上自身較為開放的性格，才慢慢找到與角色之間的平衡點，讓永馨的堅定與溫柔得以完整呈現。

而最新劇情中，安心亞在母親離世後徹底崩潰，陷入重度憂鬱、甚至一度人間蒸發，是温昇豪飾演的「江浩宇」在KTV找到獨自唱歌爆哭的她，無對話直接走上前緊緊抱住，成為她在失去母親後唯一的支撐。

安心亞分享，兩人在路邊回憶母親的戲是她在本週劇情中最難抽離的一場，導演要求完全不同於她原先預期的情緒處理方式，比起情緒全面潰堤，呈現的反而是另一種壓抑後的釋放「在挑戰時覺得很新鮮，壓力其實蠻大的，但演完之後反而收穫很多。」這一幕不只呈現失去至親後的孤獨，也讓江浩宇與蘇菲之間的情感連結，悄悄走向更深一層。

不過江浩宇與楊雅頌為了喚回老翁失智妻子的記憶，當眾上演「下跪求婚」的深情戲碼，卻在情緒交織之下，意外喚醒兩人塵封多年的舊情，假戲真做忍不住「吻了下去」。這一幕不只被安心亞撞見，連李曼唯（Emma）飾演的江浩宇女兒也在場目睹，場面瞬間失控。

江浩宇在過去與現在之間舉棋不定，捲入難解的三角習題，而他先前自曝罹患聽神經瘤的病情是否真的會「領便當」，也成為觀眾最揪心、下週大結局必追的最大懸念之一。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

整形過後温昇豪張榕容安心亞李廷鎮潘儀君鄒承恩艾怡良洪暐哲夏騰宏

【歐告遇上小奶狗】牠全程小心翼翼深怕把小狗踩扁XD

4分鐘前0

小禎曝男友驚喜現身生日趴「像夢境」！　感動大哭：我終於等到這一刻

14分鐘前0

簡沛恩痛別亡父驚曝身世之謎　「本姓不姓簡」活50年才知

22分鐘前10

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

32分鐘前0

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

1小時前10

張書豪「顧兒被當壞人」崩潰！　挫折喊：希望也能分到一些愛

1小時前0

夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

1小時前10

蕾菈「教愛貓後空翻」慘遭毀容　半張臉留抓痕：另類炫貓

2小時前20

「權珉娥元旦輕生未遂」突大動作刪IG！　公司緊急發聲曝近況

2小時前0

洪榮宏攝護腺術後「包尿布」現身！　突認「分居愛妻3個月」揭配偶欄現況

2小時前43

朴娜勑形象難救！車上活春宮連環爆　「3年賺100億」遭疑逃稅20億

