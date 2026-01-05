夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

記者黃庠棻／台北報導

2026首選醫療愛情影集《整形過後》第7、8集播出後，持續受到25到64歲女性觀眾喜愛，更穩坐LINE TV台劇、台灣大哥大MyVideo戲劇榜冠軍。

▲《整形過後》劇情持續升溫。（圖／六魚文創提供）

最新劇情中，夢多（大谷主水）飾演的「德明」無視伴侶徐千京的意願，逕自依照個人喜好替對方挑選胸部假體，引爆診間衝突。張榕容飾演的整外女醫「楊雅頌」當場冷回「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部。」一語戳破控制型愛情，瞬間在網路炸鍋。

精華片段上線僅一天即突破120萬人點閱，網友狂讚「醫生好帥」、「這種人診間真的超多」、「一句話講完所有恐怖情人」。而徐千京也心疼角色「若青」，直言「如果是真心喜歡一個人，不會因為對方鼻子高一點、眼睛大一點就更愛她。」

《整形過後》夢多在健身房端詳自己與徐千京的「完美體態」，神情滿是自信與得意，將角色的自戀與盲點展露無遺。夢多坦言這場戲其實最難的不是體能，而是心理狀態「在健身房時我只專注自己的身體與肌肉進步，卻完全忽略了伴侶其實不想改變，要把這種過度愛自己、卻看不見對方感受的狀態演出來，是這次最大的挑戰。」

首次與夢多合作的徐千京也分享，原以為對方嚴肅、有距離感，實際合作後才發現夢多相當投入又貼心「他是一個很有親和力、也很熱心的演員。」更透露，《整形過後》是她睽違六年再度演出的作品「這些年沒拍戲，對表演其實有點沒自信，甚至一度想過是不是該放棄。」

幸好導演與製作團隊給予徐千京極大鼓勵與肯定，讓她重新找回站在鏡頭前的勇氣，開心直言「這部戲讓我覺得，好像還可以再為表演多堅持一下。」

最新劇情另一共情看點，則是金鐘影后劉瑞琪飾演晚年決心完成性別轉換、卻不敵病魔離世的「永馨」，成為《整形過後》第7、8集中最讓觀眾心碎的一條情感線。劉瑞琪分享，永馨心中唯一放不下的始終是女兒「蘇菲」（安心亞飾）。

劉瑞琪說道「我深知女兒的心情，所以我選擇用開心的方式，掩飾自己對她的歉意。」希望觀眾看到的永馨，即使病痛纏身、即使在面對完成性別重置手術的決心與惶恐時「呈現出來的永遠是一道溫暖的光，這是她留給蘇菲的愛。」

談及詮釋永馨在「手術風險」與「生命延續」之間的沉重抉擇，劉瑞琪坦言自己一開始其實無法理解「為什麼有人非要冒著生命危險去做這樣的手術？」為了走進角色，她大量觀看當事者的影片分享，才逐漸理解那份來自內在認同的迫切與痛苦。

對此，劉瑞琪表示「在那之前，這個世界對我來說幾乎是一片空白。」她也回想過去曾遇過的朋友與他們的相處方式，加上自身較為開放的性格，才慢慢找到與角色之間的平衡點，讓永馨的堅定與溫柔得以完整呈現。

而最新劇情中，安心亞在母親離世後徹底崩潰，陷入重度憂鬱、甚至一度人間蒸發，是温昇豪飾演的「江浩宇」在KTV找到獨自唱歌爆哭的她，無對話直接走上前緊緊抱住，成為她在失去母親後唯一的支撐。

安心亞分享，兩人在路邊回憶母親的戲是她在本週劇情中最難抽離的一場，導演要求完全不同於她原先預期的情緒處理方式，比起情緒全面潰堤，呈現的反而是另一種壓抑後的釋放「在挑戰時覺得很新鮮，壓力其實蠻大的，但演完之後反而收穫很多。」這一幕不只呈現失去至親後的孤獨，也讓江浩宇與蘇菲之間的情感連結，悄悄走向更深一層。

不過江浩宇與楊雅頌為了喚回老翁失智妻子的記憶，當眾上演「下跪求婚」的深情戲碼，卻在情緒交織之下，意外喚醒兩人塵封多年的舊情，假戲真做忍不住「吻了下去」。這一幕不只被安心亞撞見，連李曼唯（Emma）飾演的江浩宇女兒也在場目睹，場面瞬間失控。

江浩宇在過去與現在之間舉棋不定，捲入難解的三角習題，而他先前自曝罹患聽神經瘤的病情是否真的會「領便當」，也成為觀眾最揪心、下週大結局必追的最大懸念之一。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。