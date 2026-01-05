甜茶首度公開放閃！　台上告白3年女友：沒有妳我不知道怎麼辦

記者田暐瑋／綜合報導

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）2018年以《以你的名字呼喚我》爆紅後，如今已成為好萊塢最炙手可熱的新生代演員，5日在頒獎典禮上首次公開向女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）示愛：「這3年謝謝你陪在我身邊！」

提摩西夏勒梅5日在第31屆評論家選擇獎頒獎典禮上，以電影《橫衝直闖》榮獲影帝，致詞時首度感謝女友凱莉珍娜，激動地表示：「這3年來，謝謝妳的陪伴，還有我們共度的一切，我愛妳，沒有妳我不知道怎麼辦。」此番告白令現場觀眾感動，凱莉珍娜在台下也小聲回應：「我愛你。」

▲提摩西夏勒梅放閃女友。（圖／路透）



提摩西與凱莉珍娜的戀情自2023年曝光，在演唱會上被拍到親密互動，隨後多次共同出席各大頒獎典禮，2024年4月爆出懷上了「甜茶」的孩子，但隨即便澄清是假消息。之後凱莉珍娜帶著6歲的女兒斯托米（Stormi）和同樣6歲的侄女芝加哥（Chicago，金卡戴珊的女兒）拍攝美妝戰利品影片時，穿著黑色睡衣的她全程用購物袋遮住肚子，因此再次引發懷孕的猜測。

