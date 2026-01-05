台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

記者黃庠棻／台北報導

民視強檔大戲《豆腐媽媽》播出後佳評如潮，收視率穩坐全國第一。劇中蘇晏霈飾演的「育玲」與李運慶飾演的「家軒」這對夫妻檔，原本看似甜蜜，近日劇情卻急轉直下，兩人感情疑似出現裂痕。這段「關係危機」不僅考驗演員演技，更爆出兩人從影以來「尺度最大」的對手戲，引發觀眾高度期待。

▲蘇晏霈在《豆腐媽媽》中色誘老公李運慶。（圖／民視提供）

出道以來常被封為「國民暖男」的李運慶，這次在《豆腐媽媽》中顛覆形象挑戰「渣男」角色。他坦言過去演暖男演到有些「疲乏」，雖然近年陸續嘗試吸毒者、失智症家屬等多元角色，但在感情戲上多半還是專情的設定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘇晏霈在《豆腐媽媽》中色誘老公李運慶。（圖／民視提供）

對於這次轉型，李運慶表示「演渣男我其實有點興奮！我希望能用不同角度詮釋，因為可恨之人必有其可憐之處。我希望讓觀眾看到這個角色的厚度，而不只是單純的壞。」他也笑說，能跟女神蘇晏霈對戲是最大的動力，至於劇中的親密戲碼，身為人夫的他早已跟老婆報備，絕對專業至上。

▲蘇晏霈在《豆腐媽媽》中色誘老公李運慶。（圖／民視提供）

飾演妻子的蘇晏霈，則是將演藝生涯的「第一次大尺度」獻給了本劇。她透露，前幾天剛拍攝完一場極具挑戰性的「性感引誘」重頭戲。為了營造浪漫氛圍，馮凱導演甚至開玩笑預告「會讓妳坐到對方身上」，讓蘇晏霈緊張到大開玩笑回應「那我回家做功課看色情片！」

▲蘇晏霈在《豆腐媽媽》中色誘老公李運慶。（圖／民視提供）

蘇晏霈感性表示，自己在戲中展現了「肉肉的」性感美，甚至穿上性感睡衣大秀事業線與姣好身材，非常滿意拍攝效果。她坦言拍攝前因為太緊張，覺得自己「太弱了」，為了讓肢體更放鬆，還在收工前的最後一場戲適度「借酒壯膽」。

▲蘇晏霈在《豆腐媽媽》中色誘老公李運慶。（圖／民視提供）

對此，蘇晏霈說道「導演很貼心問我需不需要真的（喝酒），我說我有點弱，需要一點工具來放鬆。雖然不鼓勵喝酒，但在專業演出下，這能讓我們更自在地呈現那種唯美又刺痛的氛圍。」

▲蘇晏霈在《豆腐媽媽》中色誘老公李運慶。（圖／民視提供）

兩位演員均對導演馮凱表示高度信任。蘇晏霈大讚導演營造氛圍的功力，讓她與李運慶雖然是第一次合作，卻能在零尷尬的情況下迅速建立默契。李運慶也感性提到，在馮凱導演的帶領下，他有信心將「家軒」這個角色演得更立體。

▲蘇晏霈在《豆腐媽媽》中色誘老公李運慶。（圖／民視提供）

這場結合了「浪漫與傷害」的重頭戲，究竟會如何影響《豆腐媽媽》後續的劇情發展？育玲與家軒的婚姻是否真會走向破裂？觀眾朋友千萬別錯過接下來精彩的劇情發展。

▲蘇晏霈在《豆腐媽媽》中色誘老公李運慶。（圖／民視提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。